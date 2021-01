L’inverno è ormai entrato e il suo freddo rigido ci attanaglia tutti i giorni. Le ricette per scaldarsi sono molteplici e consistono principalmente in zuppe o vellutate.

Una variante vegana di una classica vellutata è questa saporita vellutata vegana alle carote.

La presenza della panna di soia al posto della panna normale dona al piatto un gusto più delicato e alternativo alla solita classica panna di latte.

La presenza delle carote dona al piatto un sacco di nutrienti, come la vitamina A e la vitamina C, fondamentali per non prendere il raffreddore in questo periodo.

Ingredienti

5 carote di media grandezza;

6 patate;

1 cipolla rossa;

150 ml di panna di soia;

zenzero fresco;

olio d’oliva;

rucola qb;

sale.

Saporita vellutata vegana alle carote

Per prima cosa dobbiamo pulire bene le carote dalla buccia e dalle estremità. Mettiamole da parte e procediamo col pulire anche le patate e la cipolla rossa.

Una volta che tutte le verdure saranno adeguatamente pulite, portiamo a bollore una pentola piena d’acqua e tuffiamoci dentro le verdure pulite. Lessiamole finché non saranno morbide, basterà fare la prova con la forchetta per controllare la cottura degli ortaggi.

Mettiamo gli ortaggi lessati in un boccale per frullare o in un mixer e frulliamo tutte le verdure con l’aggiunta di zenzero fresco, tenendone da parte un pezzetto per decorazione. Una volta frullato il tutto, aggiungiamo a filo la panna di soia, il sale e l’olio a crudo. Prepariamo quindi la fondina per il servizio a tavola e tagliamo a fettine lo zenzero per metterlo come decorazione sul bordo del piatto.

Impiattiamo nelle fondine e aggiungiamo la rucola per dare un tocco di verde a una ricetta già “green” di suo. Se si vuole, si può accompagnare questa vellutata vegana con delle fettine di pane tostato o abbrustolito sulla brace del camino acceso.