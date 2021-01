La quiche, come abbiamo già visto, è un piatto unico francese che si può preparare davvero con qualunque ingrediente. Molto spesso è sinonimo di “ricetta svuota frigo” per l’unione degli ingredienti che magari sono davvero recuperati dal frigo e che stavano là da un po’. Questa saporita quiche di patate e besciamella di soia è una torta salata adatta alla cucina coi bambini per la facilità della ricetta e può essere preparata durante uno di questi piovosi pomeriggi. La bontà della patata viene esaltata dal sapore delicato della besciamella di soia.

Ingredienti

1 litro di latte di soia non zuccherato;

40 gr di farina;

40 ml di olio d’oliva;

noce moscata;

800 gr di patate;

parmigiano vegetale;

sale;

pepe.

Saporita quiche di patate e besciamella di soia

Prepariamo la besciamella di soia. Mettiamo 2\3 del latte di soia sul fuoco e portiamolo a ebollizione. Mentre il latte prepariamo una pastella con l’olio, la farina, il latte avanzato. Mescoliamo per bene con l’aiuto di una frusta e aggiustiamo di sale e aggiungiamo un pizzico di noce moscata. Appena il latte di soia raggiunge il punto d’ebollizione, uniamo la pastella al latte e riportiamo il tutto al punto di ebollizione. Lasciamo raffreddare quindi la besciamella.

Sbucciamo e laviamo le patate e lessiamole in una pentola con abbondante acqua salata. Quando saranno cotte, lasciamole raffreddare per bene e tagliamole a cubetti. Prendiamo quindi una pirofila e ungiamola di burro vegetale e ricopriamola di parmigiano vegetale. Preparata quindi la pirofila, assembliamo la nostra quiche. Facciamo un fondo di patate, aggiungiamo la besciamella e continuiamo così finché non finiscono sia le patate che la besciamella. Alla fine, guarniamo il nostro piatto con una spolverata di parmigiano vegetale.

Accendiamo il forno a 180° in modalità statica e inforniamo la nostra quiche per circa 25 minuti, il formaggio vegetale dovrà formare la crosticina.

Serviamo la nostra quiche ben calda, stando attenti a non scottarci con la pirofila.