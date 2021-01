Le frittate sono ricette velocissime da preparare e si fa subito un’ottima figura con gli invitati o per salvare una cena o un pranzo. Alcune di loro sono ricche di ingredienti saporiti, come formaggi freschi o latte, che danno cremosità alle uova e le rendono prelibate. Altre invece sono come questa saporita frittata del villano, ideale svuota frigo.

Questa frittata è l’ideale per consumare le uova in più che magari non mangeremmo mai o per un antipasto sfizioso. Magari per una cena in piedi con qualche ospite.

Si presta dunque a molte proposte diverse questa frittata e si farà comunque una buona impressione.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ingredienti

6 uova;

1 peperone rosso;

2 zucchine;

1 patata;

1 cipolla;

50 gr di pecorino stagionato;

origano qb;

olio d’oliva;

sale.

Saporita frittata del villano, ideale svuota frigo

Puliamo tutte le verdure; tagliamo il peperone e la patata a dadini mentre a rondelle sottili la cipolla e le zucchine.

Prendiamo una padella antiaderente e versiamoci un po’ di olio, quindi mettiamoci dentro tutte le verdure e facciamole rosolare per bene a fuoco moderato. Aggiustiamo di sale e facciamo andare la cottura per circa 15 minuti, le verdure dovranno ammorbidirsi per bene.

In un altro recipiente, sbattiamo le uova, saliamole e aggiungiamo il pecorino grattugiato e l’origano.

Riprendiamo la padella con dentro le verdure, aggiustiamo la fiamma del gas e uniamo alle verdure le uova con il pecorino. Facciamo cuocere la frittata da un lato solo, dovrà appena addensarsi.

Accendiamo quindi il forno a 180° gradi in modalità statica e mettiamoci dentro la padella con tutta la frittata. Facciamo cuocere finché la superficie non sarà soda. Spegniamo dunque il forno e togliamola dalla padella. Mettiamola in un piatto da portata e serviamola a quadrettoni, magari con degli stuzzicadenti per prenderla in modo più semplice.

Infine, l’abbinamento scelto dagli esperti di cucina di Proiezionidiborsa per questa frittata, è un Velletri Bianco DOC.