In estate, la ricerca di un piatto semplice e sfizioso porta ad esplorare anche le ricette più difficili e sconosciute. Esistono però dei comunissimi piatti semplici e veloci, a base di pesce che sono anche estremamente digeribili e poveri di grassi. In questo articolo, allora, vedremo assieme come ottenere sapori freschi ed esotici, ecco infatti le caratteristiche di questo buonissimo piatto veloce.

Tutto il necessario per preparare il nostro piatto

L’occorrente per 4 porzioni:

a)1 chilo di polpo fresco;

b) 1 porro;

c) 2 pomodori;

d) 1 spicchio di aglio;

e) 1 foglia di alloro;

f) timo;

g) finocchio selvatico;

h) erba cipollina;

i) olio extravergine di oliva;

l) sale e pepe.

Per la salsa

a) un cucchiaio di curry;

b) mezza cipolla;

c) mezzo cucchiaio di farina zero;

d) 20 gr di burro.

Sapori freschi ed esotici ecco le caratteristiche di questo buonissimo piatto veloce

Per prima cosa dovremo preparare la salsa: tritiamo finemente la cipolla e, poi, facciamo sciogliere il burro in un pentolino e saltiamo il tutto per circa 5 minuti. Una volta fatto questo uniamo la farina, il curry, diluito in un po’ d’acqua, e mescoliamo per bene. Cuociamo allora il composto a fiamma dolce per circa 5 minuti aggiungendo via via l’acqua e regoliamo di sale e pepe.

Arrivati a questo punto laviamo, puliamo il polpo e tagliamolo a pezzi grossolani. Mondiamo anche i pomodori, tagliamoli a spicchi e tritiamo per bene l’erba cipollina. Sciacquiamo il porro sotto abbondante acqua corrente e tagliamolo finemente insieme all’aglio. Fatto questo disponiamoli dentro una padella dai bordi alti ed assieme ad un filo d’olio facciamoli soffriggere a fuoco dolce.

Una volta dorato, aggiungiamo allora il polpo al soffritto e mescoliamo per bene con un mazzetto aromatico creato unendo alloro, finocchietto selvatico e timo. Versiamo poi un bicchiere d’acqua calda copriamo la padella con un coperchio, facendo cuocere a fuoco vivo per circa un’oretta e venti: ricordiamoci di aggiungere altra acqua, di tanto in tanto, se necessaria.

A cottura ultimata eliminiamo il mazzetto di aromi, uniamo i pomodori e cospargiamo di erba cipollina facendo saltare il tutto per almeno due minuti. Il risultato sarà un polpo tenero e delicato, ricco di sapori e perfetto una volta unito alla salsa al curry: un secondo piatto fresco e genuino, perfetto per una cena di mezza estate.

