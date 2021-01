Se l’obiettivo che ci si prefigge è quello di andare alla ricerca di primi piatti per stupire i propri ospiti non resta che provare la ricetta delle tagliatelle ai funghi porcini e gamberi.

Unire ingredienti che richiamano la terra e il mare i garantirà un ottimo sapore per il palato ed un’emozione per il cuore.

In soli dieci minuti e con poca difficoltà sarà possibile armonizzare sapori di terra e mare per un primo piatto unico nel suo genere.

Un primo piatto unico, dalla fase organizzativa…

Ingredienti:

– 200g di tagliatelle;

– 300g di funghi porcini;

– 15 gamberi sgusciati;

– 1 spicchio di aglio;

– olio d’oliva q.b.;

– sale e pepe q.b..

Dopo aver preparato il piano di lavoro con tutti gli ingredienti e aver messo l’acqua nella pentola che servirà a cuocere le tagliatelle, mettiamoci all’opera.

In una pentola antiaderente versare dell’olio d’oliva e, dopo un minuto, soffriggere lo spicchio d’aglio. Per qualsiasi pietanza che si intende realizzare è sempre utile togliere il germe dell’aglio. Questo rappresenta il cuore dell’aglio e ha un colore leggermente più scuro del corpo.

Questa semplice mossa permetterà al piatto di essere più digeribile e di non perdere comunque la sua gustosità.

… a quella esecutiva!

Nel frattempo, lavare i funghi porcini, tagliarli a piccoli pezzi e aggiungerli al soffritto. È necessario farli cuocere a fuoco lento.

Dopo qualche minuto inserire nella padella anche i gamberi sgusciati e rosolare tutto, sempre a fuoco lento.

In questo modo l’acqua dei funghi porcini si amalgamerà con i gamberi, conferendogli maggior gusto.

Cuocere le tagliatelle all’uovo e scolarle. È opportuno conservare untò di acqua di cottura della pasta, così da agevolarsi nello step successivo della mantecatura.

Versare la pasta nella padella con tutti gli ingredienti e saltarla per due minuti aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta e un filo d’olio d’oliva.

Impiattare la pietanza e condire con il pepe e, se si desidera, con un po’ di prezzemolo.

In pochissimo tempo e anche con materie prime semplici è possibile unire contrastanti sapori di terra e mare per un primo piatto unico nel suo genere.