Continua il tour di ProiezionidiBorsa sulla scia dei profumi e dei sapori più buoni della cucina italiana e non solo. Ogni giorno, la rubrica dedicata ad buon cibo si rinnova e cresce con nuove succulente ricette. Come di consueto, tra le varietà di piatti proposti, non possono mancare dolci prelibatezze. Questa sera, vi presentiamo la ricetta semplice della torta di castagne e cioccolato. Pronto in poche mosse, questo dolce è un vero e proprio salto nella stagione autunnale. Ed ora, scopriamo subito cosa occorre per la sua realizzazione.

Ingredienti

230 g farina di castagne;

5 uova;

25 g cacao amaro;

130 g di zucchero;

300 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

1 baccello di vaniglia (facoltativo).

Sapori d’autunno con la ricetta semplice della torta di castagne e cioccolato pronta in pochi minuti. Preparazione

La ricetta è facile e veloce. Adatta a tutti coloro hanno il desiderio di cimentarsi in cucina. Per realizzare la torta di castagne e cioccolato prendete una ciotola ed inserite le uova con lo zucchero e lavorate con delle fruste elettriche, oppure con un cucchiaio. Successivamente, aggiungete anche i semi del baccello di vaniglia. In un’altra ciotola, inserite la farina di castagne setacciata ed aggiungete anche il cacao. Ora è il turno del latte, versatelo sul composto stando attenti a non far formare grumi.

Versate anche il mix di uova e zucchero e sempre aiutandovi con le fruste elettriche amalgamate bene gli ingredienti. Infine, aggiungete la bustina di lievito per dolci. L’impasto della vostra torta è pronto per essere cotto. Prendete uno stampo dal diametro di circa 24 cm ed imburrate. Versate l’impasto e fate cuocere per circa 30 minuti ad una temperatura di 170 °C.

Una volta cotta la vostra creazione, prima di servirla potete utilizzare un ingrediente “must” per la decorazione, ovvero lo zucchero a velo. Una spolvera veloce e via, il gioco è fatto!

