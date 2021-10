La zucca è buonissima in tutte le sue forme. Possiamo unirla al cous cous o mixarla con i ceci per creare un hummus alla zucca, perfetto per questi giorni. Possiamo semplicemente metterla al forno tagliandola a cubetti. Oppure può diventare assieme a funghi e salsiccia l’ingrediente perfetto per delle tagliatelle autunnali gustosissime.

Inoltre è ricca di proprietà e benefici. In particolare il colore arancione gli viene conferito dal betacarotene, un flavonoide incredibile per la salute del nostro corpo. Dalla pelle ai capelli, la zucca contiene molecole in grado di combattere l’azione dei radicali liberi e proteggere l’organismo.

Prima di tagliarla teniamola al forno per un’ora a 180° in modo da ammorbidirla

Quindi specie a ottobre e novembre, che sono i mesi della zucca, possiamo darci dentro assumendola con tante ricette sfiziose e sane. E perché no da usare per qualche piatto particolare in occasione della cena di Halloween o del pranzo della festa di Ognissanti.

Solitamente prima di essere cucinata la zucca viene sbucciata, lavata e poi tagliata a cubetti. Le bucce finiscono inevitabilmente nel secchio dell’umido, perché pensiamo che rovinino il sapore o non siano buone. In realtà possono trasformare le nostre creazioni, perché conferiranno al piatto un sapore diverso e particolare, e ci aiuteranno a risparmiare. Vediamone una.

Sapore e gusto da leccarsi i baffi con questa vellutata preparata con le bucce della zucca.

La vellutata è un piatto ideale per le sere invernali. Il calore e la consistenza compatta, come quella di una zuppa, sono perfetti per inzuppare il cucchiaio mentre ceniamo accanto alla stufa. Vediamo cosa ci serve:

300 gr di zucca delica;

280 ml di acqua;

1 cucchiaino di miso;

3 rametti di rosmarino;

1 cipolla;

Olio evo q.b;

Sale q.b;

Crostini di pane o granola salata;

Semi di zucca.

Prendiamo 300 gr di zucca delica, tipica della Sicilia. È quella con l’esterno verde scuro e duro, e l’interno arancio. Questo tipo di zucca è molto dura da tagliare, ecco perché potremo risolvere con questo escamotage. Mettiamola per intero nel forno a 180° per un’ora dopo averla strofinata un poco.

Una volta tolta, sarà più facile tagliarla. A questo punto rimuoviamo i semi e teniamoli da parte. In una padella lasciamo rosolare della cipolla e un filo di olio evo. Tagliamo la zucca a cubetti con la buccia, mi raccomando, aggiungiamo 280 ml di acqua, e un cucchiaio di miso. Aggiungiamo i rametti di rosmarino e lasciamo andare per insaporire.

Una volta pronta, togliamo i rametti e frulliamo in un minipimer la zucca, aggiustando con sale, olio e acqua, se la desideriamo più o meno cremosa. Serviamo in una ciotola cupa con i semi di zucca lavati e tostati in forno nel frattempo.

Concludiamo con dei bocconcini di pane abbrustolito o con della granola salata, e la nostra cena autunnale calda e sfiziosa è servita.