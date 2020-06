Sapone liquido vs saponetta. Qual è il migliore per la nostra pelle? Ci laviamo le mani circa cinque volte al giorno. Ora con il coronavirus anche di più. Ma sapone liquido o saponetta? Qual è il migliore per la nostra pelle? Sicuramente se pensiamo all’ambiente, cosa che dovremmo fare, è la saponetta. Poiché il sapone liquido è un grande nemico dell’ambiente inquanto produce una grande quantità di plastica, che sarebbe meglio evitare quando si può ed è difficile da smaltire. Un po’ come l’ammorbidente per il bucato.

Il sapone liquido

Per ricavare il sapone liquido è necessario aggiungere della potassa (composto nocivo e irritante), e per rendere il sapone allo stato liquido deve essere aggiunta dell’acqua che va a diluire la sua concentrazione. La minore concentrazione di sapone è tale da lasciare spazio alla crescita di germi come funghi e batteri, onde evitare questo inconveniente, devono essere impiegati composti disinfettanti e fungicidi. Il sapone liquido produce schiuma e l’elevata quantità di schiuma non indica una più forte azione pulente e una pelle più morbida e pulita rispetto a quella di una comune saponetta. E il fatto che sia all’interno di un contenitore di plastica non significa che sia il più igienico.

La saponetta

Chi vince nella lotta tra sapone liquido vs saponetta? Il sapone solido è più naturale oltre che igienico. La saponetta non ha bisogno di conservanti e altri additivi ed è ad impatto zero, dal lato green, dato che è privo di contenitore ma perché formato da soda e oli vegetali, sostanze queste che vengono completamente degradate. La saponetta presenta un pH più elevato rispetto al sapone liquido. Per questo motivo, alle volte la saponetta può rivelarsi troppo aggressiva per la nostra pelle, causando così secchezza, sensibilità e disidratazione. È bene, quindi, scegliere una saponetta che contenga un pH più vicino possibile a quello della pelle 5.5.

Inoltre dovrebbe avere una formula a base di glicerina. In questo modo gli elementi emollienti non seccheranno la pelle, ma anzi la manterranno idratata. Sarebbe opportuno utilizzare saponette che non presentano fragranza o coloranti all’interno per essere certi che il prodotto sia totalmente naturale. E diversi studi hanno dimostrato che la saponetta non trasferisce i batteri da un soggetto all’altro ma, al contrario, ne previene la diffusione.