A volte capita che un piatto cucinato a base di carne risulti un po’ sbiadito e senza sapore. Non è solo una questione di condimento, ma manca anche qualche cosa alla preparazione. Eppure basta poco a trasformare una carne senza sapore in un piatto da leccarsi i baffi. Così saper marinare significa trasformare la carne dura e scialba in un pezzo tenero e succulento.

Se la carne è dura e scialba

Oggi giorno è difficile trovare una carne che sia scialba di sapore perché in effetti spesso vengono aggiunti diversi additivi al suo interno prima di metterla in commercio. Tuttavia, può capita di acquistare carne dal sapore troppo artificiale.

Per dare sapore alla carne si può anche escogitare qualcosa in casa. Questa operazione si dice in gergo “marinare la carne”.

È un termine curioso e in effetti deriva da un’operazione che ha a che fare proprio col mare. Anticamente per ammorbidire la carne si metteva in un po’ di acqua di mare fatta in salamoia. Questo procedimento aveva due scopi: rendere la carne più morbida e anche darle più sapore. La marinatura avveniva indifferentemente sia con il pesce, sia con la carne rossa che con la carne bianca.

Ci sono diversi modi di marinare la carne e dipende anche dalle zone del Mondo in cui ci si trova a vivere. Nell’Oceano indiano, alle isole Mauritius, usano un certo tipo di procedimento che possiamo trovare descritto nella famosa ricetta della scodella capovolta o Bol renversé. In questa ricetta si descrive come marinare la carne di pollo.

Marinatura

Un modo veloce di marinare carne è di usare un semplice ingrediente che tutti hanno in casa: l’aceto. Si lascia marinare la carne in acqua e aceto sia quella rossa che la carne bianca. Fra queste sicuramente se si cucina la carne di coniglio, la marinatura è d’obbligo per farla diventare più tenera. L’aceto di vino bianco in acqua va bene per un’ora con la carne di coniglio e altre carni. Da coprire la ciotola con un foglio alimentare.

Per il pesce già tagliato in tranci da coprire col succo di due limoni, uno spicchio d’aglio, l’olio e il pepe macinato. Anche questo coperto.

Ma la carne si può marinare con la frutta soprattutto se abbiamo un pezzo di maiale. Addirittura si può marinare con la Coca Cola, col limone ecc.

Tutti i consigli per marinare adeguatamente la carne e renderla più tenera e più saporita seguiamoli nell’articolo “È incredibile ma per rendere la carne più tenera basta utilizzare 4 sbalorditivi trucchetti“.