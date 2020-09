Sanzioni se non provvedi ad aggiornare il profilo bancario personale

In questi giorni potrebbe esserti capitato di aprire il tuo conto on line e ricevere una richiesta di aggiornare il profilo bancario.

Questo perché in linea con la IV Direttiva AML e le disposizioni attuative di Banca d’Italia del 30 Luglio 2019, potrebbe essere necessario integrare con le informazioni mancanti il tuo profilo personale.

Per continuare ad operare e richiedere prodotti e servizi della banca può essere necessario completare il profilo accedendo alla pagina Gestione Conto. Vediamo quali potrebbero essere le sanzioni se non provvedi ad aggiornare il profilo bancario.

Le tipologie di informazioni richieste

In primis i dati personali come la professione, il settore di attività, l’origine del reddito/patrimonio. Che potrebbero essere frutto di eredità di vincite, donazioni, risarcimenti assicurativi ecc.

Verrà richiesta anche la propria attività bancaria ordinaria e l’area geografica in cui si svolge la tua attività.

Infine dovrai dichiarare se sei un soggetto che ricopre cariche in ambito societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti, comprese le cariche apicali della pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici.

Cosa dovrai dichiarare

All’interno del questionario dovrai segnalare alla banca se sei in una di queste condizioni:

– Sono un soggetto apicale

– Detengo partecipazioni o ho incarichi in una società operante in uno dei seguenti settori:

Compro oro, Cambio valuta, Gioco/scommesse, Sanità, Edilizia, Commercio di armi, Industria armamenti e commercio bellico, Industria estrattiva, Raccolta e smaltimento rifiuti, Produzione di energie rinnovabili, Società operante nel settore cryptoasset, Soggetti interessati da finanziamenti/appalti pubblici

– Ricopro un ruolo di carica pubblica

– Sono una Persona politicamente esposta

Eventuali sanzioni se non provvedi ad aggiornare il profilo bancario

La normativa prevede, in alcuni casi, sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Il consiglio è quindi di fare questa operazione con attenzione.