Il mese di dicembre, oltre a farci respirare l’aria natalizia, porta con sé anche gli ultimi appuntamenti con il Fisco. Pertanto, oltre agli incontri con amici e parenti, non potremmo assolutamente dimenticare questi appuntamenti se non vogliamo correre il rischio di dover pagare sanzioni gravose. Pertanto il primo consiglio è quello di fissare bene le date sul calendario delle scadenze fiscali per non trovare brutte sorprese.

Tuttavia, talvolta qualcosa può sfuggire, soprattutto se si sta vivendo un periodo difficile e doloroso a causa della perdita di una persona cara. Affrontare tutte le incombenze amministrative e burocratiche è l’ultima cosa che vorremmo fare, ma purtroppo la vita deve andare avanti. Anche perché sono previste sanzioni per gli eredi se non effettuano questi versamenti entro il 30 dicembre 2021. Come ad esempio il versamento dell’IRPEF o IRAP.

Purtroppo, nonostante il dolore, è necessario adempiere a tutti gli obblighi che la legge impone per non rischiare di dover pagare anche esose sanzioni. Ad esempio ecco quanto prelevare dal conto con il defunto senza pagare tasse ed evitare i controlli dall’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni per gli eredi se non effettuano questi versamenti entro il 30 dicembre 2021

Pertanto quando muore un nostro caro sono tante le incombenze da sbrigare. Ad esempio come chiedere il rimborso delle somme sul Conto BancoPosta e sul libretto postale se muore il titolare. Ma se il defunto era titolare di partita IVA e quindi obbligato a versare l’imposta sui redditi, gli eredi saranno anch’essi obbligati a versare le imposte. Anzi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius, indicando il codice fiscale dell’erede che la presenta. È opportuno precisare che in tale ipotesi, l’adempimento di uno esonera tutti gli altri. Per tale adempimento, la dichiarazione doveva presentarsi entro il 30 novembre qualora il decesso sia avvenuto tra il primo gennaio 2020 e 31 luglio 2021. Mentre qualora il decesso sia avvenuto dal primo agosto 2021 al 30 novembre 2021, la scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 31 maggio 2022.

Tuttavia attenzione, perché i termini per il pagamento delle imposte sono diversi. In particolare, per le persone che sono venute a mancare entro il 28 febbraio 2021, il pagamento delle tasse dovrà avvenire nei termini ordinari. Ovvero quelli che normalmente avrebbe dovuto rispettare il de cuius.

Invece, gli eredi dovranno versare le imposte entro il 30 dicembre 2021 se il decesso è avvenuto dopo il 28 febbraio 2021. Bisogna precisare che dal 31 dicembre 2021 scattano sanzioni ed interessi di mora come previsto dal D.Lgs. n.471/97 che stabilisce le sanzioni.

