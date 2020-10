Ci sono dei gesti che spesso compiamo in modo inavvertito. Soprattutto se ci troviamo tra le mura della nostra casa. Eppure, a volte, dovremmo porre attenzione anche quando ci troviamo all’interno della nostra abitazione. Ci sono infatti dei comportamenti che non sono accettabili, e possono essere sanzionati con multe piuttosto alte. Oggi l’avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona ci spiega quando possono essere disposte sanzioni fino a 10.000 euro per chi compie questo gesto nella propria casa.

Ecco verso chi potrebbero essere indirizzate queste multe

Le sanzioni fino a 10.000 euro sono previste per chi gira nudo per casa. È doveroso, però, fare delle precisazioni. Perché non è vietato aggirarsi nel proprio appartamento senza abiti. Ma bisogna porre attenzione, e sapere come e quando farlo.

Intanto precisiamo che il decreto legislativo n. 8/2016 ha reso questo genere di condotta non più un reato. Ma può essere oltremodo sanzionabile. Vediamo nel dettaglio in che modo, cercando di rendere la questione il più chiara possibile.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Sanzioni fino a 10.000 euro per chi compie questo gesto nella propria casa

L’art. 14 della Costituzione asserisce che il domicilio è inviolabile. Perciò, all’interno del proprio appartamento, si può godere della propria libertà. Anche se si vuole rimanere completamente senza abiti. Ci sono però delle precisazioni da fare. La Cassazione afferma che si può girare nudi per casa, ma solo ed esclusivamente se non si è visibili ad altri.

Perciò, non si può vietare la nudità in casa, ma la si può sanzionare se non si assumono le dovute accortezze, come conferma l’art. 726 c.p. Se dunque si è esposti alla visuale dei vicini, tramite un balcone o una finestra, possono arrivare delle multe da 5.000 euro.

Dunque, la parola d’ordine è decoro. Se delle persiane o qualunque tipo di oggetto non dovesse coprire a dovere l’interno della casa, esponendo così la nudità al pubblico, potrebbero esserci sanzioni fino a 10.000 euro per chi compie questo gesto nella propria casa.

Approfondimento

Informazioni utili sulle multe per divieto di sosta