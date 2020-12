Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il 13 dicembre è un giorno attesissimo da tanti bambini nel mondo. Lucia, martire sotto Diocleziano, fu una delle prime sante cristiane a raggiungere la popolarità a partire dal V secolo. A causa delle varie tradizioni che associano il suo nome alla luce, viene considerata la protettrice della vista. La raffigurazione canonica, infatti, la vuole recante un piatto contenente i suoi occhi.

Santa Lucia una delle sante più amate nel mondo

Lucia proveniva da una ricca famiglia siciliana. Disdegnando il matrimonio e i beni mondani, promise di rimanere vergine, osservando segretamente il culto di Sant’Agata. Un corteggiatore arrabbiato la denunciò alle autorità romane, che la condannarono a trasferirsi in un bordello, e a prostituirsi. Quest’ordine fu contrastato, secondo la leggenda, dall’intervento divino; Lucia divenne pesante come un macigno e impossibile da portare via. Fu poi condannata al rogo, ma anche in quel caso, ella si dimostrò impermeabile alle fiamme. Infine, cercarono di giustiziarla infilandole uno stiletto nel collo: soltanto dopo aver ricevuto la Comunione, ella riuscì a trovare la pace.

Gli occhi non c’entrano molto

Incredibile, vero? Eppure, è proprio così: nell’agiografia della santa, non v’è traccia dell’episodio in cui Lucia sarebbe stata martirizzata con l’asportazione dei bulbi oculari. È molto più probabile che essi siano un collegamento semiotico al nome di Lucia, dal latino “lux”.

Lucia fu più probabilmente vittima dell’ondata di persecuzione dei cristiani avvenuta alla fine del regno dell’imperatore Diocleziano. Riferimenti a lei si trovano nei primi sacramentari romani di Siracusa, in un’iscrizione risalente al V secolo. A testimonianza della sua fama, due chiese le furono dedicate in Gran Bretagna prima dell’VIII secolo, in un momento in cui quella terra era in gran parte pagana.

Popolarissima in Sicilia, è festeggiata molto anche in Nord Italia: ricordiamo Bergamo, Venezia, Verona, Udine e in Trentino. Tradizione vuole che i bambini le scrivano una letterina chiedendo doni e dolciumi, in cambio di un po’ di ristoro per lei e il suo fedele asinello. Santa Lucia è venerata anche in moltissime nazioni.

In Svezia, il 13 dicembre segna l’inizio delle celebrazioni natalizie. In quest’occasione, la figlia maggiore di una famiglia si veste di una tunica bianca e indossa come corona una ghirlanda sempreverde tempestata di candele accese.