Tutti abbiamo messo grandi speranze nella festa di San Valentino per rinnovare la nostra vita amorosa. Chi cercava nuovo affiatamento di coppia, chi una conferma del proprio amore e chi sperava finalmente di incontrare l’anima gemella. E per alcuni questo sogno si è realizzato. Particolarmente fortunati questo San Valentino sono stati i segni dell’Ariete e del Cancro, che hanno coronato i propri progetti. Altri, invece, sono stati delusi. Ma non tutto è perduto, perché alcuni segni che non se la sono cavata in maniera eccellente a San Valentino stanno finalmente per vivere il proprio momento di gloria. La seconda metà di febbraio porterà molta più fortuna a questi segni, che finora non hanno avuto soddisfazioni.

San Valentino non ha portato fortuna a questi tre segni ma finalmente la seconda metà di febbraio sarà col botto

Sono molti i motivi per cui la festa di San Valentino può essere stata deludente. Forse per colpa di impegni familiari, lavorativi o di salute non abbiamo avuto il tempo di organizzare qualcosa di speciale con il nostro partner. O forse, se siamo ancora alla ricerca della persona giusta, l’anima gemella non si è palesata nemmeno nel giorno degli innamorati. Ma niente paura, perché finalmente le cose stanno per cambiare per questi tre segni che cominciano a vedere la fortuna dalla loro proprio in questo momento. Vediamo quali.

Toro

Gli amici del toro hanno dovuto affrontare un ostacolo a San Valentino: le troppe emozioni. A volte quando siamo eccessivamente coinvolti in qualcosa, alla fine non riusciamo a cavare un ragno dal buco. Ma finalmente le cose stanno per cambiare. I nati sotto il segno del toro stanno per riprendere in mano le redini della loro vita emotiva e la seconda metà di febbraio porterà fortuna e armonia nella coppia.

Leone

I leoncini hanno imparato un’amara lezione questo San Valentino: a volte reggere da soli il peso della coppia diventa insostenibile. La soluzione è semplice. Nella seconda metà di febbraio i leoni dovranno mettere se stessi per primi. Dedicarsi ai propri bisogni e al proprio benessere emotivo, fisico e mentale non potrà che fare bene a loro e anche ai loro partner.

Bilancia

San Valentino non ha portato fortuna a chi è della Bilancia. Ha avuto relazioni tormentate e piene di ostacoli, dai piccoli disguidi quotidiani, fino alle grandi crisi. Ma il periodo difficile sta per finire. Le bilance ritroveranno finalmente la leggerezza nella seconda metà di febbraio, e la vita ritornerà a scorrere in maniera più armoniosa.

A febbraio è anche iniziato l’anno della Tigre, che finalmente porta grandissima fortuna sul lavoro e in amore a questi tre segni che finora sono stati sottovalutati.