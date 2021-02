L’amore dovrebbe celebrarsi ogni giorno. Ma la festività di San Valentino è un’ottima occasione per preparare qualcosa di speciale per l’amato/amata. Quest’anno, il giorno degli innamorati cade di domenica e nel bel mezzo del Carnevale. Si ha l’opportunità di organizzare una giornata diversa, rilassante. Magari una gita fuoriporta.

Se desiderosi di fare, comunque, un dono alla dolce metà, potrebbero fare al caso giusto delle idee creative con effetto sorpresa. Ecco come festeggiare San Valentino con 3 sorprese fai da te semplici e romantiche, per rinnovare l’amore, risparmiare e stupire.

Si tratta di piccoli pensieri che, proprio per essere realizzati a mano, lasciano chi li riceve a bocca aperta. Non c’è nulla di meglio per dimostrare amore, che un dono personalizzato dove si mette una parte di sé.

Carta, forbici e amore

Per creare questi piccoli doni creativi non è necessaria una grande strumentazione. Basta avere della carta, dei nastri, forbici, colla e altri oggetti riciclati. Ovviamente, ci si rifornisce dell’occorrente dopo aver deciso quale idea realizzare.

La prima idea creativa è un vero e proprio art attack. I luoghi sono importantissimi per una storia d’amore. E allora perché non racchiuderli in un quadro da appendere al muro. Per racchiudere in una cornice i posti dove è sbocciato l’amore servono una stampante, una forbice, un cartoncino colorato e della colla. Bisogna scegliere due o tre luoghi e individuarli su internet sulla mappa. Una volta stampate le relative mappe, bisogna ritagliare dei cuori che circondino il punto preciso. Sul cartoncino, sistemare i cuori e incollarli in modo sistemato. Infine, inserire il cartoncino in una cornice.

Se si amano i quadri, ecco un’altra idea da realizzare in un batter d’occhio. Basta procurarsi un cartoncino o un pezzo di stoffa di colore chiaro. Su di esso, scrivere o dipingere la scritta “Ti amo perché…”. Adesso bisogna trovare una cornice che si adatti al formato della stoffa e incorniciarlo. L’importante è che abbia un vetro su cui scrivere. Infatti, ogni volta si potrà terminare la frase utilizzando un pennarello sul vetro.

Per ultima, ecco un’idea curiosa per conoscersi meglio. Sono necessari dei rettangoli di cartoncino. Su questi andranno scritte delle domande a cui i due innamorati dovranno rispondere. Le domande potrebbero essere: “cosa ti ha colpito la prima volta che ci siamo incontrati?”; oppure “quali sono i ricordi più belli insieme?”. Insomma, poi ci si può lasciar prendere dalla fantasia e rendere il gioco più interessante. I foglietti andranno piegati in due e messi in un barattolo o in una scatola.

