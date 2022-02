San Valentino alle porte e voglia di coppia ma ecco, oltre a fascino e determinazione, 4 metodi infallibili per far innamorare un uomo

Se abbiamo iniziato una conoscenza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante, ecco che dobbiamo lanciare la carta decisiva. In amore, come in tutti gli altri rapporti, occorre essere tempisti e capire quale sia il momento giusto per agire. Quindi, quando la situazione è propizia, occorre fare quella mossa definitiva che serve ad assicurarci la vittoria. Sì, perché il corteggiamento riflette una dinamica molto simile a quella di una battaglia o di una partita a carte. Sicché, ad un certo punto, ben vengano dei sani consigli per assicurarci la vittoria. Ebbene, ci sono delle tecniche che funzionano quasi sempre nel corteggiamento e possono aiutare a conquistare un uomo. Naturalmente, di base, quest’ultimo deve sentirsi affascinato e, da parte nostra, occorre una certa determinazione nel farlo cadere ai nostri piedi.

Ecco i consigli per sedurre e vincere in amore

La prima regola è quella di non svelarsi mai completamente e lasciare sempre una zona d’ombra che crei suspense. L’uomo è cacciatore e deve sentirsi stimolato a scoprire e a conquistare. Quindi, un “libro aperto” toglierebbe gusto alla fase del corteggiamento. Il mistero, dunque, rende attraenti e va usato per conquistare. Con San Valentino alle porte, c’è voglia di coppia. Pertanto, è bene procedere come nella storia di Pollicino, lasciando le briciole e non dando subito l’intero pezzo di pane. L’uomo dovrà scoprire lentamente la nostra personalità. Questo servirà a tenere vivo il suo interesse.

Seconda regola: fargli capire che può completamente fidarsi. In che modo? Ascoltandolo e facendolo sentire al sicuro, lasciando che si apra e si confidi. Inoltre, occorre dargli dei consigli da amica. Insomma, deve essere convinto di poter contare su di noi. Terza regola: farlo ridere. Serve umorismo nel rapporto, perché questo crea dinamismo e complicità. Il tempo trascorso insieme deve, dunque, essere divertente e fatto di leggerezze e divertimento.

San Valentino alle porte e voglia di coppia ma ecco, oltre a fascino e determinazione, 4 metodi infallibili per far innamorare un uomo

Quarta ed ultima regola decisiva: essere sexy al momento giusto. Quindi, se abbiamo qualche punto forte, non dovremmo subito metterlo in evidenza al primo appuntamento. Bisogna solo presentarsi ben curate e affascinanti, ma non usare scollature. Si rischierebbe di apparire volgari. Invece, nei successivi appuntamenti, a conoscenza avviata, potremo sferrare il colpo, utilizzando un abito attillato. Il tutto, mettendo in evidenza i propri punti forti, con un abito che sappia esaltare le curve. Quindi, ad un certo punto, va compiuta la mossa decisiva, evidenziando il seno, le gambe o il lato B. Sarebbe come il colpo finale per farlo cadere ai nostri piedi, sferrando la carta da poker!

Approfondimento

Ecco svelati i 4 insoliti particolari femminili a cui gli uomini prestano maggiore attenzione e che attraggono di più