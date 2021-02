Stufi della mielosità tipica dei giorni di San Valentino? Allora si può decisamente tirare un sospiro di sollievo. Il periodo dell’anno all’insegna di rose e cioccolatini può dichiararsi ufficialmente finito. Il giorno dopo però la musica cambia radicalmente e si onora chi, per scelta o per contingenza, non è in coppia.

Oggi spieghiamo per quale motivo è nata una curiosa ricorrenza. Parliamo di San Faustino, la rivoluzionaria festa dedicata ai single incalliti.

Chi era il Santo

Faustino e il fratello Giovita sono due martiri cristiani del II secolo dopo Cristo, commemorati il 15 di febbraio. I due, convertiti dal vescovo Sant’Apollonio di Brescia, riuscirono a diffondere a livello capillare il cristianesimo in Lombardia. Essendo diventati un problema per la religione ufficiale, vennero mandati a morte dall’imperatore Adriano.

I fratelli vennero pubblicamente ingabbiati con delle tigri ma, con lo stupore della folla, le belve si accovacciarono ai loro piedi. Allo stesso modo quando i romani cercarono di arderli vivi, le fiamme si spensero. Alla fine, dopo varie vicissitudini simili, i due vennero decapitati.

Perché si festeggiano i single

Come si può notare dalla storia appena raccontata non esistono dei seri motivi che possano ricollegare i cuori solitari a questo Santo. Quindi probabilmente questo evento è nato in maniera reazionaria nei confronti della ricorrenza del 14 febbraio.

Inoltre San Valentino e San Faustino, oltre a essere collocati uno dopo l’altro a livello calendariale, risultano buffamente assonanti. Il nome “Faustino” etimologicamente richiama la fortuna. E dunque può risultare di buon auspicio nei confronti di chi non ha ancora ufficialmente suggellato un’unione.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente una ricorrenza nuova, quanto divertente, San Faustino, ovvero la rivoluzionaria festa dedicata ai single incalliti. Se invece nonostante la solitudine si rimane degli inguaribili romantici, ecco qui una piccola lista di commedie e film drammatici a tematica amorosa.