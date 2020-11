Ormai quella dei cellulari è una vera e propria guerra all’ultima tecnologia. Se fino a poco tempo fa, la lotta si concentrava soprattutto sul rapporto prezzo qualità, ora, a fare la differenza sono in special modo le caratteristiche tecniche. I nuovi marchi rampanti come Huawei, Honor e Redmi stanno letteralmente rendendo la vita durissima ai vari Apple, Samsung e compagnia. La guerra commerciale senza tregua, alla fine, può anche rivelarsi un vantaggio per noi clienti. Non solo da un punto di vista dei prezzi, ma anche per l’aumento della qualità, dei servizi integrati e della tecnologia. Samsung annuncia che i nuovi dispositivi con il 6G saranno 50 volte più potenti, è l’ultima sfida in ordine di tempo nel mercato smartphone. Vediamo le caratteristiche in questo articolo dei nostri Esperti.

2028-2030

Puntando a una sfida così impegnativa, gli ingegneri di casa Samsung si sono presi un lasso di tempo di due anni per il lancio e la realizzazione perfetta dei nuovi dispositivi. L’obiettivo prefissato è decisamente futuristico e innovativo: 1 TB al secondo di comunicazione. Equivale a dire che potremmo chattare e navigare in tempi assolutamente incredibili. 50 volte più potenti dell’attuale rete 5G. Di pari passo, nella conferenza di presentazione, ampio spazio anche ai nuovi supporti, e soprattutto, alla rete senza fili, ancora più veloce.

Più sicura e incredibilmente innovativa

Ma tra le novità della nuova rete, ce ne sono alcune davvero incredibili, al solo pensiero:

riconoscimento facciale per impedire ai virus di entrare nel software;

misurazione dei gas presenti nell’aria;

calcolo in tempo reale del livello di inquinamento.

Delle caratteristiche tecniche talmente sofisticate, da riportare la mente agli ultimi episodi della saga di Star Wars. Samsung annuncia che i nuovi dispositivi con il 6G saranno 50 volte più potenti, ma anche assurdamente futuristici e sempre più perfetti.

