Salviette umidificate fatte in casa? L’invenzione che vi salverà la vita

In questo articolo “Salviette umidificate fatte in casa? Ecco l’invenzione che vi salverà la vita” vi mostriamo un rimedio naturale adatto a grandi e piccini.

Utili e pratiche, le salviette umidificate sono una vera e propria risorsa per chi è sempre indaffarato nel caos quotidiano. Un continuo barcamenarsi tra impegni, lavoro e famiglia che molto spesso si traduce in un “metto tutto in borsa e scappo”. Tra gli oggetti indispensabili che dovrebbero sempre con noi ci sono le salviette umidificate che sono usate praticamente per tutto, dallo struccarsi al pulirsi. Inoltre, chiunque abbia a che fare con dei bambini conosce l’importanza di avere questi strumenti per il cambio del pannolino quando si è fuori casa. In commercio esistono tantissime varietà del prodotto in questione. Tuttavia, nonostante la comodità di acquistarle in un batter d’occhio è giusto sottolineare che nella maggior parte dei casi contengono delle sostanze chimiche. Talvolta, anche molto dannose per la pelle. Dunque, come preparare le salviette umidificate fatte in casa?

Ecco per voi una ricetta facile, veloce ed economica

Ingredienti

tessuto di cotone leggero e morbido (come quello dei fazzoletti da uomo o se avete una camicia estiva che non usate più);

barattolo o contenitore con chiusura ermetica;

accessori per cucire: ago, filo, forbice;

olio di calendula o di mandorle.

Procedimento

Tagliate il tessuto in tanti piccoli rettangoli, indicativamente ogni pezzo deve misurare 15×20 cm. Con ago e filo cucite un orlo molto stretto per ogni rettangolo di stoffa. Questo servirà per evitare che il tessuto si sfilacci durante i lavaggi. Immergete i rettangoli di stoffa in acqua, strizzateli e metteteli nel contenitore ermetico. Aggiungete un paio di cucchiai di olio di calendula o di mandorle. Lasciate le salviette in posa almeno una notte, in tal modo la stoffa sarà pronta per l’uso. Ecco che in poche mosse la vostra ricetta preziosa sarà realizzata.

