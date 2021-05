Il pomodoro è uno degli alimenti più apprezzati in tutto il Mondo. Per questo motivo, moltissime persone hanno iniziato a coltivarlo, nel proprio orto o in vaso sui balconi.

È una vera soddisfazione mangiare un frutto della terra coltivato con le proprie mani. Bisogna anche dire, però, che i pomodori sono un obiettivo molto ghiotto di parassiti e funghi. Questi creano malattie, anche gravi. Il risultato è che, nella maggior parte dei casi, l’intero raccolto coltivato con cura dovrà essere buttato.

Tra i parassiti più pericolosi, segnaliamo la nottua gialla. Questo parassita è tra i più temuti, poiché è davvero devastante per i nostri pomodori. A chi non è mai capitato di vedere sui pomodori dei grossi buchi circolari? Questo è il segnale inconfondibile del passaggio della nottua gialla. Ecco perché dobbiamo imparare a difendere le nostre piante da questa minaccia. In questo articolo suggeriremo come fare.

Salviamo le nostre piante di pomodori da un devastante parassita in una sola mossa con questo prodotto al 100% naturale

La nottua gialla è anche nota come “nottua del pomodoro”, proprio perché attacca molto spesso questa coltivazione.

È un lepidottero, diffuso in tutta Italia, che si muove preferibilmente di notte. Depone le uova sulle piante, sulle cime, su frutti e sui fiori. È proprio quando la nottua gialla è una larva che diventa pericolosa.

In sostanza, le larve entrano nel frutto, passando dai punti vicini al peduncolo. Da lì le larve inizieranno a lavorare nel frutto e, quindi, a rovinarlo.

Come riconoscerle

La larva di nottua gialla può essere di diversi colori: giallo-verde o più scura, tendente al marrone. Attenzione, però: la nottua gialla ama i pomodori ma colpisce anche insalata, peperoni, melanzane e tante altre coltivazioni.

Come eliminarla

Per evitare che questo piccolo parassita rovini mesi di lavoro, dobbiamo agire immediatamente. Sconsigliamo l’utilizzo di insetticidi chimici, pericolosi per l’ambiente e per l’uomo.

Meglio scegliere dei metodi naturali, come l’olio di neem. Si tratta di un potente insetticida naturale, biologico e sicuro al 100%.

Andrà diluito e nebulizzato nelle zone di interesse, in diversi dosaggi in base alle necessità. Salviamo le nostre piante di pomodori dal devastante parassita in una sola mossa con questo prodotto al 100% naturale.

