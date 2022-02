Saltata in padella con un formaggio filante e un pesce ricco di acidi grassi omega 3, ecco come cucinare una gustosa verza in pochi minuti

La verza è uno degli ortaggi invernali per eccellenza sin dalla notte dei tempi. Si inizia a raccogliere verso la fine di ottobre e almeno fino a marzo la si può trovare fresca. In cucina si può preparare in molti modi. Bollita, stufata, in padella, persino fritta. Può essere utilizzata per dei gustosi involtini, delle polpette ripiene, per frittate soffici e anche per deliziose frittelle. Purtroppo non tutti la amano a causa del suo odore quando la si cucina, oltre agli effetti che potrebbe avere per la nostra pancia. Abbiamo già visto, a tal proposito, come sia causa di flatulenze piuttosto sgradevoli.

Tuttavia, le sue qualità nutritive sono indubbie. Oggi la proponiamo abbinata a un pesce che è tra i più comuni. Anch’esso con delle ottime proprietà per il nostro organismo. Ricco di acidi grassi omega 3, il tonno fresco è ideale per una dieta equilibrata. Andiamo subito a vedere gli ingredienti:

una verza da circa un kilogrammo;

2 spicchi d’aglio;

1 filetto di tonno;

una scamorza;

peperoncino;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Puliamo bene la verza, avendo cura di togliere la costa dura centrale. Laviamola e tagliamola a pezzotti. Andiamo a preparare il soffritto prendendo una padella antiaderente, in cui verseremo dell’olio extravergine e i due spicchi d’aglio, insieme a qualche peperoncino essiccato. Ovviamente, le quantità di quest’ultimo sono a piacere. Per chi ama il piccante se ne possono mettere tre o quattro, altrimenti può essere sufficiente uno solo. Tagliamo il filetto di tonno a listarelle e buttiamole nel soffritto. Facciamo cuocere per una decina di minuti circa a fuoco medio.

Passato questo periodo di tempo, andiamo a eliminare l’aglio e ad aggiungere la verza. Amalgamiamo bene, aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e lasciamo cuocere per circa 12-13 minuti. Intanto, tagliamo la scamorza a dadini. La andremo a versare nella padella e lasceremo cuocere a fuoco vivo per circa 5 minuti, badando a mescolare sempre con un cucchiaio di legno. Saltata in padella con un formaggio filante come la scamorza e con un pesce dalle grandi qualità nutritive, in pochissimo tempo la nostra verza sarà pronta.

Bisogna servirla ancora calda per apprezzarne appieno il sapore. Se poi vogliamo, una variante potrebbe essere quella di mettere il preparato di verza e tonno in una terrina, spargere dell’abbondante scamorza a dadini e gratinare in forno per una decina di minuti. In entrambi i modi, potremmo assaggiare una delizia che lascerà a bocca aperta i nostri commensali.