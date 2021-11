Anche oggi proviamo una ricetta originale, che contiene tanti ottimi ingredienti e che non abbiamo dubbi sarà molto apprezzata dai commensali.

Ingredienti

Proviamo a cucinare una particolare preparazione di salsiccia con puré e salsa di cipolla. Per prepararla avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

a) 8 salsicce di maiale;

b) 3 cipolle tagliate a fette;

c) 1 chilo di patate sbucciate e tagliate a pezzi grandi;

d) 1 rametto di timo;

e) 1 foglia di alloro;

f) 1 cucchiaio di olio di girasole;

g) 1 cucchiaio di farina;

h) 1 cucchiaio di aceto;

i) 1 bicchiere di vino rosso;

l) 1 cucchiaino di salsa di soia;

m) 400 millilitri di brodo di carne;

n) 100 millilitri di latte intero;

o) 50 grammi di burro;

p) un pizzico di zucchero;

q) un pizzico di noce moscata grattugiata.

Tra i vari ingredienti segnaliamo in particolare la cipolla, che secondo gli esperti contiene buone quantità di vitamine, come la A e la E, e minerali come potassio, fosforo, e calcio.

Salsiccia, purè e non solo in questa spettacolare ricetta ricca di nutrienti

Iniziamo riscaldando il forno a 200 gradi. Scaldiamo l’olio in una padella e facciamoci sfrigolare delicatamente le salsicce a fuoco medio-alto per 8-10 minuti. Assicuriamoci di farle dorare su tutti i lati. Trasferiamole in un piatto, poi mettiamo una noce di burro nella padella e riscaldiamo fino a quando è sciolto. A questo punto aggiungiamo le cipolle, poi il rametto di timo, l’alloro e lo zucchero. Mescoliamo bene, poi mettiamo le salsicce per ultime. Inforniamo e lasciamo cuocere per 20 minuti, girando le salsicce a metà cottura.

Nel frattempo, prepariamo il purè. Versiamo le patate in una pentola di acqua fredda salata e portiamo a ebollizione, poi abbassiamo e cuociamo a fuoco lento per 10-12 minuti o fino a quando sono ben cotte. Scoliamole e mettiamole da parte.

Ora versiamo il latte in un’altra pentola e portiamo a ebollizione. Passiamo le patate in uno schiacciapatate e mettiamole nel latte caldo. Qui cuociamo a fuoco basso, aggiungendo il burro un po’ alla volta. Quando il purè è bello liscio mettiamolo da parte, tenendolo al caldo.

Quando le salsicce sono cotte, togliamole dal forno e mettiamole al caldo.

Rimettiamo le cipolle arrostite in padella e diamo una mescolata. Lasciamo sfrigolare ancora per un minuto, poi aggiungiamo la farina e cuociamo per un altro minuto. Aggiungiamo l’aceto, continuiamo a cuocere per un minuto, poi versiamo il vino rosso e la soia e cuociamo mescolando. Versiamo il brodo e facciamo bollire per 3-4 minuti. La nostra salsa è pronta. Ora impiattiamo, mettendo prima il purè, poi le salsicce, ed infine ricoprendo con la salsa.

Dunque, troviamo salsiccia, purè e non solo in questa spettacolare ricetta ricca di nutrienti. Chi vuole approfondire conoscendo nuove ricette autunnali può leggere questo articolo.