La salsiccia è un insaccato che può essere preparato e consumato in mille modi, con diverse cotture e moltissimi contorni. Un contorno classico per la salsiccia consiste nelle patate, ma con questa ricetta aggiungiamo un altro ingrediente: i peperoni. Vediamo come utilizzare salsiccia patate e peperoni per un secondo piatto che lascerà tutti a bocca aperta.

Ingredienti per la preparazione

400 gr. di salsiccia;

300 gr. di patate;

2 peperoni (1 rosso ed 1 giallo);

1 cipolla bianca;

120 gr. di passata di pomodoro;

2 rametti di rosmarino fresco;

olio evo;

sale.

Come preparare questo secondo piatto

Accendere il forno ventilato a 180 gradi e lasciare scaldare. Nel frattempo, sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a cubetti. Lavare e rimuovere i filamenti interni dei peperoni. Tagliarli a tocchetti e metterli in una teglia insieme alle patate. Aggiungere una cipolla tagliata a listarelle e aggiungerle alla teglia. Prendere la salsiccia e tagliarla a tocchetti non tanto piccoli (lunghi circa la larghezza di tre dita). Aggiungere al resto degli ingredienti e versare nella teglia 120 grammi di salsa di pomodoro e un filo d’olio extra vergine d’oliva. Salare a piacere e girare tutti gli ingredienti nella teglia con l’aiuto di due mestoli di legno. A questo punto, lavare due rametti di rosmarino ed aggiungerli. Coprire la teglia con carta stagnola per i primi 20 minuti di cottura.

Cuocere complessivamente per circa 40 minuti. Girare con i mestoli il tutto a metà cottura, rimuovendo il foglio d’alluminio per far colorare le patate e creare quella crosticina deliziosa che le conferirà il pomodoro.

Ecco dunque come preparare salsiccia patate e peperoni per un secondo piatto che lascerà tutti a bocca aperta. Nel caso si volesse fare una variante a questo piatto, si possono sostituire i peperoni o le patate con le melanzane lunghe. Provare per credere!

