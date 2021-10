La salsiccia noi italiani la mangiamo spesso in autunno e sicuramente in inverno. La amiamo in tutte le preparazioni e con tutti i sughi possibili: col pomodoro, alla griglia e persino al barbecue.

Naturalmente, ogni preparazione diversa ci darà un risultato differente al palato. Se la prepariamo al barbecue,, avremo una salsiccia molto croccante, mentre se la prepariamo in padella sarà più morbida. Tuttavia, se sbagliamo la cottura in padella, avremo sempre quella sensazione di avere una salsiccia troppo dura all’esterno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Oggi, perciò, noi di ProiezionidiBorsa vorremmo dare al Lettore una soluzione facile, che comporta pochissimo tempo, per ovviare a questa sensazione di gusto. Infatti, avremo una salsiccia morbida con cipolle che si scioglie in bocca grazie a questa cottura particolare. Vediamo come fare.

Ingredienti

5 salsicce grasse;

500 grammi di cipolle;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe;

2 rametti di rosmarino;

1 noce di burro (facoltativo).

Preparazione e segreto in cottura

Innanzitutto, dobbiamo prendere le nostre cipolle e pulirle per bene. Se le compriamo biologiche, è possibile che un po’ di terra sia rimasta alla base delle cipolle e dunque dobbiamo rimuoverla. Le sciacquiamo bene e poi cominciamo a tagliarle a rondelle.

Sarebbe meglio usare delle cipolle rosse anche per una questione cromatica: in questo modo avremo un bellissimo piatto rosso. Ora prendiamo una padella e mettiamoci un filo d’olio extravergine di oliva. I più temerari aggiungeranno anche una noce di burro, ma questo naturalmente lo lasciamo alla scelta individuale.

Quando l’olio si scalda, inseriamo il rosmarino e le salsicce facendo attenzione a non bruciarle. Passati cinque minuti scarsi inseriamo le cipolle e il sale. Copriamo e lasciamo cuocere tutto per almeno dieci minuti.

Salsiccia morbida con cipolle che si scioglie in bocca grazie a questa cottura particolare

A questo punto, le cipolle saranno diventate molto morbide e quindi possiamo togliere il coperchio e lasciare evaporare l’acqua che hanno espulso.

Il segreto per rendere le salsicce morbide sta proprio qui e il Lettore attento lo avrà già capito. Non abbiamo bucherellato le salsicce prima, lo facciamo soltanto ora a fine cottura. Infatti, con l’aiuto di un panno assorbente prendiamo tutte le salsicce e le bucherelliamo ora. Vedremo che il grasso andrà via ma, essendosi cotto con il resto, avrà lasciato alla salsiccia tutta la sua morbidezza.

Approfondimento

Il segreto per trasformare salsiccia e lenticchie in un secondo da grande ristorante.