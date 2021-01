Il salmone e la sua popolarità come piatto sono esplosi di recente. Quante volte infatti abbiamo visto i frigo dei supermercati pieni di questo pesce nobile? Questo salmone fresco in salsa mojo è un modo particolare di consumare questo pesce. La salsa dà davvero quella spinta in più che serve a un pesce del genere.

Il sapore del pesce cotto, unito alla salsa mojo, faranno esplodere il palato con un gusto unico e particolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo quindi come preparare il salmone fresco in salsa mojo, un gusto unico e particolare.

Ingredienti

750 gr di filetti di salmone fresco già spellati;

2 spicchi d’aglio;

2 cucchiai di aceto di vino bianco;

1 ciuffo di prezzemolo;

2 cucchiai di paprica;

1 cucchiaino di cumino in polvere;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Salmone fresco in salsa mojo, un gusto unico e particolare

In un mixer, frullare l’aglio, la paprica e il cumino per circa un minuto. Quando questo tempo sarà trascorso, allungare con sei cucchiai di olio d’oliva a filo.

Aggiungere quindi l’aceto e far andare avanti il mixer per altri due o tre minuti. Tagliare i filetti di salmone a fette non più spesse di due centimetri di lunghezza e salarli e peparli, levando eventuali spine rimaste.

In una padella capiente, far scaldare l’olio d’oliva e friggervi il pesce per circa cinque minuti, dovrà cuocere per bene da entrambi i lati.

Prendere quindi un vassoio da portata già riscaldato e adagiarvi i filetti di salmone cotti. Irrorare con la salsa preparata poco prima e aggiungere quindi anche il prezzemolo triturato.

Il nostro salmone fresco in salsa mojo è dunque pronto per essere servito in tavola. È un ottimo secondo e la nostra Redazione consiglia di servirlo con un vino bianco adatto al pesce, a seconda del proprio gusto.

La facilità della ricetta e la digeribilità del pesce la rendono adatta anche ai bambini.