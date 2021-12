Cucinare per molti è un momento di divertimento e di condivisione. Per altri invece si tratta di pura e semplice necessità.

Quando torniamo a casa stanchi dopo una dura giornata di lavoro, la voglia di cucinare è davvero poca. Ciononostante, è possibile preparare piatti deliziosi con pochissimi ingredienti e in poco tempo.

Ad esempio, abbiamo svelato che chi non ama il cavolfiore non sa che bastano 4 ingredienti e 15 minuti per renderlo golosissimo.

Durante le feste natalizie siamo soliti cucinare golosissimi piatti. Tra questi, il pesce senza dubbio è una delle pietanze più gettonate. Infatti, non il tonno o il baccalà, ma il salmone cucinato così diventa l’irresistibile antipasto che spopolerà a Natale conquistando tutta la famiglia.

Oggi invece vogliamo preparare un secondo piatto delizioso ed irresistibile che vede come protagonista il tacchino. Con questa carne economica, ma gustosa, possiamo preparare un piatto davvero ricco e super saporito.

Infatti, salmone e gamberi trionfano sulle tavole, ma è il tacchino cucinato così il vero re del Capodanno. Per prepararlo useremo soltanto 6 ingredienti e ci richiederà pochissimo tempo di lavoro. Se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questa ricetta.

Ingredienti

500 g di fesa di tacchino;

300 g di spinaci;

400 g di pancetta;

200 g di formaggio spalmabile;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo delizioso rotolo di fesa di tacchino ripieno, iniziamo stendendo un foglio di carta da forno su un piano da lavoro. Adagiamo le fette di pancetta che serviranno ad avvolgere il tacchino.

A questo punto, mettiamo sulle fette di pancetta la fesa di tacchino. Dopo aver lavato e pulito gli spinaci, trasferiamoli in un mixer insieme alla crema di formaggio. Saliamo e pepiamo a piacere e frulliamo il tutto in modo da ottenere una crema. Versiamo la crema sulla base del rotolo e stendiamola in modo uniforme sul tacchino.

Aiutandoci con la carta da forno, arrotoliamo la carne su sé stessa. Sigilliamo i bordi come se fosse una caramella e trasferiamo il rotolo su una teglia foderata. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e, quando sarà ben caldo, inforniamo e lasciamo cuocere il rotolo per circa 30 minuti. Sforniamolo e serviamolo ai nostri commensali ancora caldo.

Consigli

Possiamo accompagnare questo golosissimo rotolo di tacchino ripieno con le classiche patate al forno, oppure fritte. Se vogliamo prepararle in modo impeccabile, sono queste le 4 regole d’oro per avere delle patate fritte perfette.

In alternativa, serviamo questo secondo piatto con una salsa allo yogurt molto veloce da preparare. Per farla, aggiungiamo in una ciotola 200 grammi di yogurt greco, 1 cucchiaio di succo di limone e uno di olio extravergine di oliva. Saliamo e pepiamo a piacere ed uniamo anche 2 fili d’erba cipollina tritata finemente. Mescoliamo il tutto e serviamo questa gustosissima salsa d’accompagnamento.