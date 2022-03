Non è facile trovare un antipasto originale da preparare. Di solito tendiamo a cucinare le solite cose, quelle che ci riescono meglio, senza sperimentare troppo. Questo, però, è un peccato, perchè ci sono tante ricette anche semplici che possono stupire i commensali senza troppa fatica.

Oggi consigliamo proprio una ricetta di questo tipo, in cui vedremo salmone e asparagi combinati in maniera incredibile. Un’accoppiata a cui pochissimi pensano, ma che può funzionare benissimo. Ci permette di prendere un pesce buono e amato ed unirlo a una verdura che sta diventando di stagione proprio in queste settimane.

Oltre a questi due ingredienti, ci sarà un formaggio davvero speciale ad arricchire la nostra preparazione e a regalarle un tocco di gusto in più. Scopriamo, dunque, questa ricetta che allieterà la primavera dei nostri commensali.

Ingredienti

Proviamo a preparare degli involtini di salmone con formaggio di capra e asparagi. Per questa ottima ricetta avremo bisogno di questi ingredienti, per quattro involtini:

4 fette di salmone affumicato;

220 grammi di asparagi;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

200 g di formaggio di capra;

20 centilitri di panna;

pepe.

Gli ingredienti sono pochi e facilmente reperibili, ma una volta combinati, l’effetto finale sarà molto elegante all’occhio, oltre che delizioso al palato. Si tratta, insomma, di una ricetta che in maniera semplicissima ci permette di fare un figurone, senza dover imparare preparazioni strane.

Salmone e asparagi combinati in maniera incredibile con l’aggiunta di un formaggio speciale in questo antipasto

La preparazione è piuttosto rapida e richiede soltanto 15 minuti circa di lavoro effettivo, più la cottura.

Come prima cosa preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Prendiamo gli asparagi, cuociamoli in acqua bollente e scoliamoli. Non gettiamo l’acqua di cottura, ci servirà presto.

Ora adagiamo tre asparagi su ciascuna fetta, poi arrotoliamo e disponiamo su un piatto che tenga tutti gli involtini.

Prendiamo il formaggio di capra, schiacciamolo e sbricoliamolo bene. Su di esso aggiungiamo 4 cucchiai di acqua di cottura degli asparagi, il prezzemolo e la panna. Aggiungiamo il pepe. Alcuni mettono anche il sale, ma dato che il formaggio di capra è già naturalmente salato lo sconsigliamo.

Prendiamo il composto di formaggio e frulliamo per ottenere una salsa liscia. Ricopriamo gli involtini con la salsa e mettiamo in forno. Dopo 15 minuti i nostri involtini sono pronti e possiamo servirli.

