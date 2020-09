Sale nei pomodori? Assolutamente si ed ecco perché. A volte una semplice dimenticanza può rovinare anche un semplice piatto come ad esempio i pomodori. Oppure non è solo una dimenticanza, ma magari una cattiva abitudine. O ancora una cosa di cui non conoscevamo l’esistenza. Questo frutto lo usiamo sia per delle semplici insalate sia per farci il sugo. Infatti molto spesso facciamo la riserva di sugo. Oppure quante volte le nonne danno ai loro figli o nipoti il ragù fatto in casa con il sugo preparato da loro? Che diciamolo: ha tutto un altro sapore rispetto a quello acquistato al supermercato. Sa di pomodoro vero. E quindi a casa quando apri l’armadio hai la scorta di pomodoro per almeno tre mesi.

Sale nei pomodori? Assolutamente si ed ecco perché

Quando facciamo la pasta aggiungiamo il sale all’acqua che bolle, solo quando bolle e non prima. Oppure quando facciamo le patate bollite uguale, ci mettiamo il sale E nel sugo invece voi il sale ce lo mettete? Oppure quando fate i pomodori freschi ce lo mettete? Be’ il sale quando cucinate i pomodori è fondamentale. Anche quando cucinate quelli dolci. Non importa che siano dolci, il sale va messo.

Lo sapevate che sono degli ottimi amici

Può sembrare strano, ma i pomodori e il sale vanno veramente a braccetto. Il sale infatti permette ai sapori degli altri ingredienti di combinarsi bene in un mix fantastico di sapori. E lo sapevi che il sale aiuta a far risaltare il sapore dolce dei pomodori? Strano, ma vero. Quindi il sale è fondamentale quando si usa questo frutto con altri ingredienti in un piatto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Altra cosa da tenere a mente, quando si mangiano i pomodori, è che non bisogna mangiarli insieme al cetriolo, ma mai. Se sei curioso di sapere il perché clicca qui.