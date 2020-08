Oggi andremo a spiegare come usare degli ingredienti naturali come il sale ed olio di oliva per ridurre i problemi alla cervicale.

La cervicalgia è il termine con cui si indica il dolore alla zona della cervicale. E’un sintomo dovuto da varie patologie che riguardano le vertebre e i dischi vertebrali o i muscoli a tale livello.

Il dolore alla cervicale comporta mal di testa all’altezza del collo, nausea, vertigini, problemi della vista e dell’udito. Spesso si irradia alle spalle ed alle braccia rendendo difficoltosi i movimenti. E’uno dei disturbi più diffusi del mondo occidentale e colpisce in gran parte le donne. E’causa di una vera e propria disabilità . Il dolore è variabile, costante e può essere localizzato in zone diverse della colonna vertebrale.

Come eliminare il dolore

Per eliminare il dolore si ricorre all’uso dei farmaci antinfiammatori, cortisonici, e analgesici. Oltre ai farmaci esistono consigli che riguardano lo stile di vita, esercizi che possono curare come lo stretching e lo yoga. Anche un massaggio ben fatto può valere molto. Per ridurre l’ uso dei farmaci ci sono dei metodi naturali altrettanto efficaci, capaci di contrastare il dolore alla cervicale, in modo tale che il nostro corpo possa non assumere le tossine in seguito all’assunzione dei farmaci. Liberandosi della cervicale ci libereremo anche del fastidioso mal di testa che lo accompagna.

Sale ed olio di oliva per ridurre i problemi alla cervicale

Cosa occorre

Occorrono dieci cucchiai di sale e venti cucchiai di olio extra vergine d’oliva.

Preparazione

Unire il sale e l ‘ olio in un contenitore sigillato ermeticamente e conservare per due giorni. Trascorso questo lasso di tempo la miscela è pronta.

Cosa fare?

Applicare l’olio nella zona interessata massaggiando per una ventina di minuti. Bisogna ripetere questa operazione per una decina di giorni. Il massaggio con l’ olio stimola la circolazione. Inoltre il liquido organico ha proprietà antiossidanti e contiene degli enzimi che impediscono l’ infiammazione. Il sale invece, contiene magnesio, rafforza i tessuti e aiuta il sistema immunitario. Si noterà nel tempo l’efficacia di questo rimedio naturale.