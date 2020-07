Saldo e stralcio e Rottamazione Ter: devo pagare la rata di Luglio?

Il decreto Rilancio propone una proroga ancora più lunga del pagamento delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e stralcio.

Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata, fu previsto dal decreto Cura Italia al 31 maggio 2020.

Ora il nuovo articolo n. 154, introduce una serie di modifiche e introduce un nuovo differimento dal 31 maggio al 10 dicembre 2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate.

In vista della scadenza del 31 Luglio molti contribuenti si chiedono quindi se le rate in scadenza della Rottamazione Ter e del saldo e stralcio rientrano nella proroga.

Saldo e stralcio e Rottamazione Ter: devo pagare la rata di Luglio ?

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tutte le rate del 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020.

Questo senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Non ci saranno infatti né decadenze dal piano né interessi ulteriori applicati.

La stessa Agenzia delle Entrate Riscossione sulla sua pagina descrive il provvedimento come una “maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020″.

Precisa inoltre che l’attuale sospensione fino a dicembre riguarda solo i contribuenti “che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate”.

Il termine del 10 dicembre, però, stavolta è tassativo e senza proroghe. Per questa scadenza non è neanche prevista la consueta “tolleranza“ di 5 giorni successivi.

Cosa succede se non si è in regola con i pagamenti ?

Se non si è in regola con i pagamenti e si è decaduti non è possibile beneficiare della proroga al 10 Dicembre 2020.

Da esperto di Fisco del team di Proiezionidiborsa suggerisco per i decaduti di accedere invece al rateizzo sulle somme che erano incluse nel saldo e stralcio e nella Rottamazione Ter.

