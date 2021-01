Non tutti sanno che è possibile acquistare capi d’abbigliamento, articoli per la casa o strumenti di cottura in comode rate a tasso zero. Sempre più siti offrono questo comodo servizio, anche per importi di soli cento euro. Saldi: come pagare a rate a tasso zero anche gli importi ridotti.

Cosa è possibile acquistare

Sempre più siti offrono questo innovativo servizio, anche ricorrendo a piattaforme di terze parti. Il vantaggio è quello di acquistare in comode rate a tasso zero piccoli e grandi importi (anche di mille euro). Gli articoli acquistabili sono davvero moltissimi e spaziano da capi d’abbigliamento di tanti famosi Brand ad articoli di oggettistica per la casa. Poi, articoli di cancelleria, prodotti cosmetici e di make up, Smartphone, articoli sportivi o per i più piccoli. Tutto questo sia online che nei negozi fisici.

Come funziona

Saldi: come pagare a rate a tasso zero anche gli importi ridotti? Ricorrendo ai numerosi siti che offrono questa possibilità senza bisogno di garanzie e con l’inserimento della sola carta di credito. La gran parte dei siti addebita la prima rata al momento dell’ordine e le rate successive a scadenza mensile, tutto senza alcun interesse. Il vantaggio è quello di dilazionare il pagamento, ma ottenere gli articoli immediatamente. Questo rappresenta una svolta per i clienti che, in particolar modo quando durante i saldi gli acquisti sono maggiori, beneficiano di un esborso minore. Ma sempre più venditori partecipano all’iniziativa perché sembrano beneficiare di un incremento di vendite immediato di più del 20%.

Altre condizioni

In caso di reso degli acquisti effettuati a rate, l’importo viene restituito una volta terminata la procedura di restituzione della merce. Le commissioni da pagare per il ritardo nel pagamento delle rate in caso d’importi insufficienti sulla carta di credito sono molto spesso irrisorie. In genere, comunque, queste non superano la decima parte dell’importo dell’ordine acquistato a rate. In conclusione, questo rappresenta un vero vantaggio durante gli acquisti, da non sottovalutare specie durante i saldi.