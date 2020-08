Saldare le fatture a vista, ecco chi lo fa

Le imprese non stanno trascorrendo un buon momento. Saldare le fatture a vista è un buon viatico per garantire maggiore liquidità. Ogni Istituto bancario cerca di venire incontro alle esigenze dei propri fornitori in modo da alleviare le sofferenze. Le imprese italiane dopo il lockdown hanno registrato un calo di fatturato impressionante. I consumatori non spendono più come una volta e i fornitori reclamano pagamenti di mesi arretrati. Le banche, andando oltre i contratti stipulati, riescono a tendere la mano. L’istituto bancario Unicredit ha esteso fino a dicembre 2020 l’iniziativa pagamenti rapidi ai propri fornitori con l’obiettivo di sostenerli. Pagare i fornitori più velocemente, significa saldare le fatture a vista. In questo caso non si aspettano i termini di pagamento contrattuali firmati all’origine ma si accelera notevolmente il ciclo di pagamento. Questa iniziativa aiuta le aziende a soddisfare le esigenze di capitale circolante.

Quanti sono i fornitori Unicredit

I fornitori di Unicredit (MIL:UCG) sono soddisfatti da più mesi. Le 15mila aziende che rendono beni e servizi all’importante istituto bancario hanno incassato prima i soldi sulle forniture servite. I pagamenti effettuati in modo veloce rispetto alle condizioni standard ha generato liquidità nelle imprese. Molti si chiedono perché ciò non avvenga per tutti. Stendiamo un velo pietoso sulla pubblica amministrazione che non paga le imprese con regolarità. I richiami fatti dall’Europa sono serviti a ben poco. La pubblica amministrazione continua con l’andazzo di non pagare i fornitori in tempo debito. In questo momento di crisi globale c’è bisogno di venire incontro alle esigenze delle imprese.

Il commento

Carlo Vivaldi, Co-Chief Operating Officer di UniCredit, ha dichiarato: “In questo modo l’istituto bancario fornisce un supporto concreto a migliaia di fornitori del Gruppo. Immettere liquidità serve all’economia reale in un momento di necessità. Unicredit per tutto il 2020 continuerà a saldare i pagamenti ai propri fornitori a vista, sempre nel rispetto delle leggi”. Saldare le fatture a vista, ecco chi lo fa.