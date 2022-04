Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 19 aprile a 1,11381 in rialzo del 3,81% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 0,91 e il massimo a 2,06.

Fra il 28 e il 31 gennaio, in seguito ad alcune notizie il titolo aveva perso diversi punti percentuali portandosi da a 1,9350 a 1,27.

Dopo una lunga fase laterale dal 24 febbraio, proprio il segnale di ieri ha generato uno swing davvero interessante. Infatti, Saipem potrebbe aver svoltato al rialzo.

Si è formata una candela giornaliera con un’estensione molto superiore alla media degli ultimi due mesi e questo swing potrebbe dare semaforo verde a nuovi rialzi.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Le stime degli analisti (15 giudizi) trovano consenso intorno al valore di 1,12 per azione e quindi agli ultimi prezzi, il titolo è quasi vicino a centrare l’obiettivo definito. Molto ottimistiche alcune analisi del bilancio, come quelle riconducibili ad alcune riviste specializzate e al metodo del discounted cash flow, che analizzando le voci di bilancio stimano che il valore del titolo sia superiore ai 2 euro per azione.

Come al solito però quello che conta è la tendenza dei grafici.

Saipem potrebbe aver svoltato al rialzo. I livelli che confermeranno il nuovo trend rialzista

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 1,06, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 3/6 mesi verso l’area 1,50. Quali sono le probbailità che possa averarsi questo movimento? La risposta al momento è ancora premtura.

Attenzione però, al momento un primo indizio ribassista verrebbe da una chiusura giornaliera inferiore a 1,0950.

Quali sono i livelli che potrebbero dare speranza a chi attende un rialzo duraturo? Una chiusura mensile superiore a 1,3750 e poi a 2,06.

Il tragitto per tornare a un trend di lingo termine duraturo quindi potrebbe essere ancora toruoso e non scontato.

Si procederà per step e di volta in volta si tornerà sull’argomento.

