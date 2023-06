Sai riconoscere le ciliegie migliori e senza vermi? Occhio a questi particolari per evitare di sprecare soldi

Le ciliegie piacciono proprio a tutti. Ma nonostante il costo elevato, non sempre riusciamo a comprare un prodotto saporito e succoso. Scopriamo, allora i dettagli da notare subito per comprare le ciliegie migliori ed evitare di sprecare i soldi.

Tra tutta la meravigliosa frutta che possiamo comprare a giugno, le ciliegie sono le più amate e desiderate. Così succose, golose e zuccherine che sembra di mangiare un dolce. Ne esistono di diverse varietà e possono essere consumate in svariati modi. Non solo da sole, ma anche con lo yogurt, con il gelato, sciroppate ed essiccate.

Belle, buone ma anche salutari. Le ciliegie sarebbero ricche di fibre, utili per migliorare il funzionamento dell’intestino. Tra le altre proprietà, troviamo la capacità di proteggere il cuore e tenere sotto controllo la pressione del sangue, grazie al potassio. Insomma, un frutto salutare e che apporta 63 calorie ogni 100 g.

Mai buttare noccioli e piccioli: ti spiego perché

Ma lo sai che della ciliegia non si butta via niente? Dopo aver addentato la polpa succosa, non gettare mai i noccioli e i piccioli.

I noccioli, hanno la capacità di assorbire il calore, quindi sono spesso utilizzati per creare dei cuscinetti antidolore.

Ma ancora, puoi usarli anche per preparare decotti, grappe e liquori. Mentre con il picciolo puoi fare degli ottimi infusi dalle proprietà diuretiche.

Sai riconoscere le ciliegie migliori e senza vermi? Qualche semplice consiglio

La ciliegia è un frutto che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole, anche se non ha sempre un costo accessibile. In effetti, in molte regioni d’Italia il suo prezzo è decisamente alto. Ecco perché è necessario cercare di portare a casa un prodotto di ottima qualità.

Le ciliegie sono spesso attaccate dai parassiti e in particolare dalle mosche, che depongono le uova proprio all’interno del frutto.

Se vuoi evitare di mangiare un prodotto senza sapore e pieno di vermi biancastri allora segui questi semplici consigli.

È necessario controllare che le ciliegie abbiano un bel colore vivo e siano sode e compatte al tatto. Evita quelle molli e ammaccate. Inoltre, occhio ai buchetti sulla superficie del frutto, potrebbero essere stati provocati dai terribili parassiti.

Guarda anche il picciolo. Deve presentarsi di colore verde inteso e mai secco. Ora che sai riconoscere le ciliegie migliori e senza vermi, non sprecherai più i tuoi soldi.

Il modo migliore per lavare le ciliegie

Una volta scelte le ciliegie migliori, devi necessariamente lavarle. Proprio come le fragole, non basta sciacquarle velocemente sotto l’acqua corrente, ma procedi in questo modo per eliminare lo sporco ed eventuali pesticidi.

Puoi metterle in ammollo in una bacinella piena di acqua e bicarbonato. Oppure immergi le ciliegie in acqua e aceto. Lascia agire il composto per circa 15 minuti e risciacqua molto accuratamente.

Ora che hai scelto i frutti migliori ed eliminato tutto lo sporco, sei pronto per fare una bella scorpacciata di ciliegie.