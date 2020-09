Sai quante calorie assumi mangiando la pizza e quanto ci metti a smaltirle?

Sai quante calorie assumi mangiando la pizza e quanto ci metti a smaltirle, senza avere i sensi di colpa? La pizza è uno dei piatti forti della tradizione culinaria italiana, ma attenzione che può essere anche decisamente calorica. Per noi italiani andare a mangiare fuori la pizza non è solo l’occasione per nutrirsi, ma anche e soprattutto per stare in compagnia. La serata in pizzeria dopo il calcio o il calcetto, dopo la palestra o la piscina sono anche l’occasione per stare bene con gli amici. Ma proprio per questo il rischio maggiore è quello di trasgredire abbondantemente alla dieta quotidiana e piazzare qualche chilo di troppo. Una pizza farcita, accompagnata da una birra e magari dal classico tiramisù finale rischia seriamente di compromettere la nostra linea.

500-700 calorie

Sai quante calorie assumi mangiando la pizza e quanto ci metti a smaltirle, secondo i nostri Esperti di cucina e benessere? Calcola che una pizza tradizionale Margherita non doppia pasta apporta circa 500 cal., una pizza condita con vari ingredienti può arrivare fino a 700. Cosa devo fare a questo punto per smaltirle? Camminare per circa tre o quattro ore a passo sostenuto. Oppure un’ora e mezza di piscina ci permette di consumare la pizza della sera prima.

Quali sono le pizze migliori per non ingrassare

Gli Esperti della nostra Redazione vi forniscono subito il consiglio delle due pizze in assoluto meno caloriche: la marinara e la bianca con rucola e pomodorini. Pochi grassi e poche calorie se vogliamo comunque gustare una pizza in compagnia. Decisamente valide possono essere anche le bianche vegetariane e a base di verdure grigliate. A questo punto ricordiamoci che nella somma calorica di una pizza, la mozzarella incide con 150 cal. Non pensate invece e una pizza con farina integrale sia molto più leggera: si tratta di un falso mito. È corretto invece calcolare che un impasto con farina integrale contenga molte più fibre per accelerare il metabolismo.

La Top Ten

Dopo aver visto quali pizze mangiare per non influire troppo sulla nostra linea, ecco invece la classifica delle 10 più caloriche, considerando che mediamente una pagnottella di pizza si aggira sui 2 hg abbondanti. Al primo posto abbiamo la quattro stagioni con 600 cal. piazza d’onore per la capricciosa con 550, medaglia di bronzo per la quattro formaggi con 530. A seguire: quella col tonno, col salame, la Margherita, la siciliana, la calabrese, quella coi frutti di mare, il calzone. Rimangono tutte tra le 500 e le 460 calorie.

