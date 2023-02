Sai quale colore va di moda quest’anno? Ecco la sfumatura delle star per la primavera: sta bene su tutto

La moda fa attenzione anche al colore. La tonalità più chic è una tendenza attuale, che resterà impressa sugli abiti anche per la primavera in arrivo. Scopri di quale si tratta e perché i vip non ne fanno a meno.

Ogni stagione lancia mode nuove, che si rispecchiano sia negli abiti che nei colori. In questo momento si sta affermando una tonalità che, con molta probabilità, si imporrà anche nella primavera seguente. È un inno alla vivacità e alla natura che farà di ogni vestito un pezzo di classe. Vediamo di quale si tratta e come la potremo indossare.

Non beige o magenta, ma ecco la tendenza più cool ispirata alla frutta

Sai quale colore va di moda quest’anno? È il verde avocado. Lo potremmo definire un po’ come il nuovo fucsia per impatto visivo. Gli stilisti hanno deciso di riproporre questa tonalità che ricorda decisamente la polpa del celebre frutto tropicale. Le varianti cromatiche in gioco sono tantissime: si va dalle sfumature più tenui a quelle marcate. Ma il ritornello resta sempre il medesimo: è il verde avocado la moda che impazza nel 2023.

Le proposte degli atelier

C’è poco da fare: questo colore è ormai nella testa dei creatori di moda internazionali. Le proposte si diversificano, restando tutte ugualmente intriganti. Michael Kors suggerisce un verde dalla polpa matura, come quella che ci delizia in cucina. I tessuti fluidi pongono la sfumatura al centro dell’attenzione, esaltandola.

Simile è il caso di Fendi, che punta su un tono ancora più energico e brillante. Si tratta di un avocado zutano, che dà il meglio su un elegante raso di seta o un panno casentino. Lo si può abbinare con efficacia alle tinte color sabbia o bianco latte. Lo stile offerto da Collina Strada, invece, tende a giocare sulle scampanature. Che sia top o abito con maniche maxi, il risultato è sicuro.

Ora che sai quale colore va di moda quest’anno, scopri anche le altre tonalità vincenti

Non si nasconde solo il verde avocado nel nostro cassetto dei desideri. Per la bella stagione ci saranno altre sfumature che detteranno la moda. Le abbiamo già viste sfilare sulle passerelle e soppiantare vecchie tendenze, tra le quali il nero. Basti pensare al grigio perla, una variante delicata con riflessi madreperlati che ti farà impazzire sopra un abito lungo e leggero. Ancora più sensuale è il rosa pesca, perfetto su un vestito trasparente nel suo tono più dolce. La versione più marcata, invece, sarà parte di un look che farà invidia alla sposa al suo matrimonio.

Alla tua lista aggiungi anche l’azzurro polvere, una tonalità freschissima e ideale in abbinamento ai toni del nude. E per uno stile più raffinato, non potrai fare a meno del viola ametista, che prende spunto proprio dalla pietra preziosa. Davvero splendido su un abito di paillettes o un trench in vinile.