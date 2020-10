Sai qual è la torta più in voga al momento? La Chiffon Cake. Questo particolare dolce americano si caratterizza per la sua irresistibile leggerezza e morbidezza. È proponibile in diverse e gustosisime versioni. Dalla variante più semplice, aromatizzata alla vaniglia e al limone e spolverata di zucchero a velo, a versioni più articolate, che prevedono il dolce farcito o ricoperto di glassa.

La sua estrema morbidezza è dovuta all’aggiunta di crema tartara agli albumi montati a neve ed allo stampo utilizzato per lo chiffon cake.

Gli ingredienti della torta più in voga del momento

a) 290 gr di farina 00;

b) 300 gr di zucchero;

c) 6 uova;

d) 120 gr di olio di girasole;

e) 8 gr di cremor tartaro;

f) 1 bustina lievito in polvere;

g) 1 baccello di vaniglia;

h) 1 scorza di limone;

i) 300 gr di acqua.

Passiamo alla preparazione della Chiffon Cake

Poniamo in una ciotola la farina setacciata, il lievito, lo zucchero, un pizzico di sale ed amalgamiamo il tutto con un cucchiaio.

A parte, separiamo gli albumi dai tuorli e a questi ultimi aggiungiamo l’acqua, l’olio, la buccia di limone e la vaniglia, grattando la bacca con un coltello.

Sbattiamo, dunque, il composto con la frusta fino a farlo diventare una crema ed uniamolo al contenitore con la farina e gli altri ingredienti secchi.

Continuiamo a lavorarli con la frusta fino a che non ci saranno più grumi.

Ora passiamo a montare gli albumi a neve e quando diventano bianchi e spumosi aggiungiamo il cremor tartar.

Incorporate, quindi, gli albumi alla crema un pò per volta. Prima una metà, girando delicatamente dall’alto in basso per non smontare gli albumi. Quindi la seconda metà, mescolando anche questa con attenzione.

Quando il composto sarà amalgamato ponetelo in uno stampo da chiffon cake (stampo ad anello). Attenzione, però. Lo stampo non deve essere né imburrato né infarinato.

Cuocete per un’ora a 160°, posizionando il contenitore nella parte bassa del forno. Sfornatela e polverizzatela con lo zucchero a velo.

Da sola o arricchita da creme vellutate, la chiffon cake, la torta più in voga al momento, è una vera esperienza celestiale per il palato!