Sai cos’è la torta dodici cucchiai? Ecco un dolce facile e veloce da preparare.

Quest’oggi, non poteva mancare una nota di dolcezza e con la torta dodici cucchiai la bontà è assicurata. La ricetta che vogliamo proporvi è veramente semplice ma molto gustosa. Dal sapore delicato della vaniglia, la torta dodici cucchiai si presenta soffice e profumatissima. Ideale per la merenda dei vostri bambini ma anche a colazione è davvero fantastica. Scopriamo insieme l’occorrente che, neanche a dirlo, misureremo in cucchiai.

Ecco la ricetta

Ingredienti

a) 12 cucchiai Farina 00;

b) 12 cucchiai Zucchero;

c) 12 cucchiai Olio di semi;

d) 12 cucchiai Latte;

e) 3 Uova;

f) 1 bustina Lievito in polvere per dolci.

Sai cos’è la torta dodici cucchiai? Preparazione

In una ciotola, mettere le uova e lo zucchero e mescolateli per bene. Montateli con le fruste elettriche per circa cinque minuti circa fino a che otterrete un composto spumoso e biancastro. Poi, versate l’olio di semi al composto di uova e zucchero e poi anche il latte a filo, mentre continuate a sbattere con le fruste elettriche. Setacciate la farina ed unitela al composto. Fate lo stesso con il lievito e uniformate il tutto. Infine, incidete la bacca di vaniglia con un coltello ed estraete i semini mescolandoli al resto dell’impasto.

Versate l’impasto in una tortiera oleata o con carta forno e cuocete in forno preriscaldato ventilato a 180° per 35 minuti circa. Una volta cotta, lasciatela raffreddare completamente prima di toglierla dalla teglia e tagliarla.

Potete decorarla con una spolverata di zucchero a velo o di cacao amaro. Se preferite, potete aggiungere anche qualche ciuffetto di panna montata o scaglie di cioccolato.

Conservazione

La torta dodici cucchiai va conservata per tre, quattro giorni coperta da pellicola trasparente. Quest’ultimo procedimento servirà per preservare la fragranza e la morbidezza della torta più a lungo.

