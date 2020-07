La verniciatura delle finestre è un classico lavoro estivo che molti si ingegnano a fare da soli, con lo scopo di risparmiare e bloccare il passaggio delle muffe, Soprattutto se hanno appena comprato la casa col mutuo. Ma non tutti conoscono le mosse giuste per compiere un buon lavoro ed evitare perdite di tempo e anche di denaro. Ecco una piccola guida.

I trucchi per non sporcare i vetri

Per verniciare le verniciare le finestre senza sporcare i vetri, si devono inumidire delle strisce di giornale con acqua tiepida, quindi applicarle sul vetro, facendo attenzione a farle aderire bene ai bordi e agli angoli. Le strisce rimarranno in collate al vetro il tempo necessario per verniciare la finestra. Oppure si può strofinare una saponetta umida sul vetro da preservare. Oppure si può applicare del detersivo liquido con un pennello, sul vetro da preservare. Verrà sciacquato quando la vernice è asciutta. Sai come si verniciano le finestre? Prima di verniciare, ricordarsi di pulire bene gli angoli e le scanalature del legno con un vecchio pennello.

Togliere le macchie di vernice

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per togliere le macchie di vernice sul vetro e sulla cornice, se ne fossero cadute, si può usare il solvente per lo smalto unghie. Lo si lascia agire qualche momento, poi è bene strofinare con un panno e lavorare con acqua tiepida. Altrimenti si possono togliere con dell’aceto caldo.

Le macchie vecchie si ammorbidiscono con trementina e si raschiano via con una lametta. Ok anche per le macchie di stucco. Si può anche proteggere la cornice di legno della finestra con essenza di limone. Le macchie di vernice si evitano facilmente anche inserendo uno strato di vaselina sui cardini, le maniglie, le serrature.

Sai come si verniciano le finestre?

Se si deve dipingere una finestra incassata nel tetto, si può evitare la caduta delle gocce in testa infilando in pennello in un piatto di carta. E poi lo si fissa con lo scotch. Prima di verniciare una sedia o un tavolo invece, si devono mettere dei barattoli vuoti per ogni evenienza.