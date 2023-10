Sai che puoi vedere le partite di calcio in diretta, da tutto il Mondo, praticamente gratis e in modo legale? Ecco come fare

Il calcio è lo sport preferito dagli italiani, tanto che tutti si sentono dei commissari tecnici. Che guardano non solo le partite della Serie A, ma di tutto il Mondo. Solo se ne avessero la possibilità. Ebbene, si potrebbero vedere tanti incontri, praticamente gratis, in modo legale. Sai come fare? Semplice e immediato.

In Italia, come sappiamo, c’è uno sport che ci trasforma tutti in potenziali allenatori. Quando si tratta di calcio, ognuno di noi pensa di possedere la ricetta vincente che potrebbe portare sempre alla vittoria la propria squadra del cuore. Siamo tutti potenziali commissari tecnici come se fosse così facile allenare una squadra.

Al di là di questo, però, la partita di pallone, alla televisione, attira sempre non solo tanti uomini, ma anche molte donne. Ebbene, sai che puoi vedere le partite di calcio in diretta, da tutto il Mondo? In modo del tutto legale e con una piccola quota iniziale una tantum. Ecco come fare

Per vederle legalmente, basta fare così

Devi scaricare l’app di Snai, iscriverti al sito di scommesse e fare un piccolo versamento iniziale, ad esempio, di 10 euro. A questo punto, Snai mette a disposizione, per i suoi iscritti, una serie di partite che si possono vedere dal vivo. Questo perché vedere un evento dal vivo potrebbe invogliare a puntare sulla partita.

Una volta aperta l’app ed essersi loginati, ecco che appare una schermata iniziale dove, in basso, vedremo l’icona “Live!”. Non dovremo fare altro che selezionarla col dito. A questo punto vedremo una serie di partite che si stanno giocando esattamente in quel momento, in tutto il mondo. Se guardate appena sopra la prima, troverete il classico simbolo del “Play”.

Schiacciandolo, comparirà l’elenco delle partite in diretta che si possono vedere dal vivo. Basterà selezionarle ed ecco che, sul vostro cellulare, compariranno le immagini del match. Partite del campionato spagnolo, tedesco, belga, cileno, danese, finlandese, rumeno, greco, olandese, francese, solo per fare qualche esempio.

Della serie B di quei campionati, così come le partite dei vari campionati Primavera di tutto il mondo. Si vedono, però, anche incontri della Serie A di basket, di quello spagnolo, tedesco, lituano, sempre come esempio. Partite di tennis, di pallavolo, di baseball, di calcio a 5, ecc. Tutto legale e, praticamente, gratis. Potreste anche scommettere sulla partita. Ricordandosi sempre di non cadere nella ludopatia, malattia pericolosa, come ricordiamo a chi gioca al Gratta e Vinci.