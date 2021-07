Con agosto ormai alle porte ci troviamo a tutti gli effetti nel periodo preferito dagli italiani per prendersi le ferie e concedersi una rilassante e piacevole vacanza al mare. Dopo l’anno che tutti abbiamo passato poi, dire che qualche giorno di relax può servire sarebbe riduttivo. Necessitiamo tutti di staccare la spina. Poche cose ci permettono di farlo come il rumore del mare e il relax di una giornata stesi a prendere il sole.

Le meraviglie nazionali

Se negli anni scorsi la maggior parte degli italiani era abituata a prendere un aereo e andare all’estero, a causa della pandemia le cose sono cambiate. Sia l’estate scorsa, infatti, che anche quest’anno, sembra preferibile optare per un turismo di prossimità. Che si traduce nel visitare le meraviglie che il nostro Paese è in grado di regalare. Come, ad esempio, quella di cui parleremo tra pochissimo.

Sabbia granulosa e natura incontaminata rendono questa spiaggia italiana un paradiso di pace

L’Italia offre dei paesaggi di mare a dir poco strepitosi, in qualsiasi parte del Paese. Difatti, per quanto il turismo di massa solitamente si muove verso il Sud e le isole, questi non solo gli unici posti a nascondere delle autentiche bellezze. A tal proposito, scopriamo come sabbia granulosa e natura incontaminata rendono questa spiaggia italiana un paradiso di pace. Stiamo parlando della splendida spiaggia di Cavoli.

Per chi non lo sapesse questo luogo si presenta come uno dei più esclusivi e ricercati della ridente isola d’Elba, in Toscana. La particolarità di questa spiaggia è data non solo dalla granulosità della sabbia, che quindi non diventa appiccicosa, ma anche e soprattutto dal clima. Infatti, grazie alla presenza di scogli e monti, la spiaggia di Cavoli è piacevolmente coperta dalle correnti dei venti, presentando di conseguenza un clima temperato e ideale per prendere il sole. L’acqua cristallina e il paesaggio particolare poi fanno di questa spiaggia un luogo da visitare assolutamente.