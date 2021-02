Con un report di Mediobanca Securities Sabaf è stata recentemente scoperta dalle grandi banche d’affari ma il rialzo ha origini antiche e non è ancora finito. Per i lettori dei report di Proiezionidiborsa indicazioni di acquisto su Sabaf erano arrivate a novembre quando il titolo quotava 13,6 euro. Da quei livelli abbiamo assistito a un rialzo del 25% e non è ancora finita.

Come dicevamo in precedenza recentemente Mediobanca Securitues ha messo sotto la sua lente il titolo con giudizio outperform e potenziale rialzo del 30% dai livelli attuali essendo l’obiettivo di prezzo posto a 21,9 euro. Questo giudizio segue quello di Equita Sim che ha un giudizio Buy e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 27,3%.

Un aspetto di Sabaf che colpisce molto positivamente, è che quando pubblica i dati di bilancio mediamente sono superiore alle attese degli analisti.

SABAF (MIL:SAB) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 17,0 euro in rialzo del 3,03% rispetto alla seduta precedente.

Sia nel medio che lungo periodo la tendenza in corso sul titolo è rialzista. Inoltre sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati nelle figure seguenti.

Se andiamo a guardare in dettaglio il time frame settimanale e quello mensile lo scenario più probabile è il seguente. Il rialzo in corso continua fino in area 20 euro (II obiettivo di prezzo sul settimanale e III sul mensile) dopo di che dovremmo assistere a un ritracciamento delle quotazioni prima di una nuova ripartenza al rialzo.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 16,25 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

