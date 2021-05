Se siamo alla ricerca di un modo per mangiare il cioccolato senza effetti collaterali, non dobbiamo cercare oltre. La risposta arriva infatti da un frutto esotico sempre più famoso. Sa di cioccolato e ha più vitamina C di un’arancia il delizioso frutto esotico che possiamo portare finalmente sulle nostre tavole, anche se fino a poco tempo fa non era disponibile in Italia.

Il zapote nero

Parliamo infatti del zapote nero, detto anche black sapote, il cui nome scientifico è Diospyros nigra. Molti non avranno mai sentito parlare di questo frutto. Si tratta infatti di un frutto esotico presente soprattutto in Centro America, anche se ne esistono anche varietà della Florida, australiane e filippine. Ma cos’ha di così speciale questo frutto? Tutto sta nella sua polpa.

Il zapote nero ben maturo sviluppa infatti una polpa molto scura. Questa ricorda il cioccolato non solo nell’aspetto, ma anche nel gusto. Secondo molti infatti il suo gusto ricorda quello del cioccolato mischiato alla banana. Una vera delizia per chi vuole mangiare sano ma ha voglia di dolci! Il zapote nero può infatti essere mangiato direttamente con un cucchiaino o usato come base per dolci e budini. I vantaggi non finiscono qui. Il zapote nero è anche ricco di vitamina C, quattro volte più di un’arancia.

Sulle nostre tavole

Il zapote nero non è adatto ai climi di gran parte dell’Italia. Essendo nativo di climi tropicali, infatti, è una pianta sempreverde che richiede temperature elevate. Non dobbiamo però disperarci. Sa di cioccolato e ha più vitamina C di un’arancia il delizioso frutto esotico che possiamo portare finalmente sulle nostre tavole! Ebbene sì, se un tempo il zapote nero era difficile da reperire nel nostro Paese, oggi è tutto più facile.

Negli anni sono infatti nate alcune aziende agricole specializzate in frutti esotici a km 0. Tra avocado e mango, queste coltivano anche il zapote nero. Per motivi climatici queste aziende sono presenti in regioni come la Sicilia, ma spesso spediscono i prodotti in tutta Italia. In alternativa possiamo coltivare direttamente questo albero. Online è infatti possibile comprare direttamente la pianta da piantare nel proprio giardino per poter gustare questo frutto a costo zero!