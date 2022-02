Le torte salate sono un grande classico della cucina italiana ma soprattutto della stagione invernale. Con questo piatto portiamo anche un pizzico di allegria estiva in tavola. Questa ricetta è spettacolare sia per il gusto autentico e vivo degli ingredienti sia per la particolare presentazione che prepareremo. Vediamo subito gli ingredienti.

Rustica sfoglia con peperoni ma anche broccoli e besciamella, ecco la scenografica ricetta del girasole croccante di verdure

Scopriamo gli ingredienti:

due rotoli di pasta sfoglia rotondi;

un peperone giallo;

un broccolo;

5 cucchiai di besciamella;

sale e pepe;

un tuorlo d’uovo;

semi di papavero.

La besciamella:

Per prima cosa occorre dire che per la besciamella possiamo utilizzarne una già pronta o prepararla in modo molto rapido. Prepariamo un roux di burro e farina a cui si aggiunge il latte e il grana. Il tutto andrà messo sui fornelli a fuoco lento fino a raggiungere la giusta consistenza. Abbiamo già spiegato come preparare una besciamella da chef francesi.

Preparazione:

Possiamo quindi iniziare preparando il ripieno. Sbollentiamo il broccolo e una volta divenuto tenero, lo passiamo per 5 secondi al mixer. Facciamo attenzione a non farlo diventare liquido. Ora prepariamo i peperoni, li puliamo e li tagliamo grossolanamente a pezzi levando i semi e le coste bianche interne. Li faremo, poi, sbollentare e gli toglieremo la pelle che è assai poco digeribile. Li passiamo al mixer. Prepariamo due diversi ripieni. Il primo sarà composto da purea di broccolo, un cucchiaio di besciamella e un pizzico di sale. Il secondo ripieno sarà invece la purea di peperoni con tre cucchiai di besciamella e anche qui sale e pepe. Stendiamo il primo rotolo di sfoglia. Prendiamo una bacinella con un diametro di circa 15 centimetri, poggiamola al centro della sfoglia e poi leviamola.

Sulla pasta sarà rimasto il segno dei bordi della terrina che ci serviranno da limite per il nostro primo ripieno, quello con il broccolo. Facciamo attenzione a non oltrepassare i bordi della circonferenza impressa dalla bacinella. Ora versiamo il secondo ripieno, quello con i peperoni tutto attorno a quello di broccoli, fermandoci ad un centimetro prima del bordo della sfoglia. In questo caso non dovrà essere abbondante ma ben sparso con l’aiuto di un cucchiaio o una spatola.

Ora ricopriamo con il secondo rotolo di sfoglia. Riprendiamo la bacinella usata in precedenza e poniamola sopra al centro della seconda sfoglia. Ora con un coltello a lama non seghettata e molto fredda (mettiamolo in frigorifero per almeno 10 minuti) andremo ad apportare dei tagli a raggiera. Partiamo dal bordo della nostra ciotola e andiamo fino al bordo della sfoglia.

La presentazione

A questo punto dobbiamo realizzare il nostro girasole e quindi partiremo dai petali. Con un coltello a lama non seghettata e molto fredda (mettiamolo in frigorifero sempre per almeno 10 minuti) andremo ad apportare dei tagli a raggiera. Partiamo dal bordo della nostra ciotola e andiamo fino al bordo della sfoglia. Divideremo leggermente i tagli che abbiamo apportato e ne salderemo i bordi con i rebbi di una forchetta. Per ogni coppia di tagli avremo un petalo che però dovremo rifinire, tagliando la parte finale a forma “u” rovesciata. I nostri petali dovranno quindi essere spennellati con l’albume sbattuto. Togliamo la bacinella che avevamo collocato al centro e sotto la quale abbiamo il ripieno di broccoli. Ora non ci resta che riempire il centro, spolverizzando i semi di papavero. Mettiamo a cuocere a 180°per 20 minuti.

Ecco quindi realizzato l’antipasto floreale scenografico grazie ad una rustica sfoglia con peperoni ma anche broccoli e besciamella.