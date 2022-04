“Comunque vada, sarà un successo”, diceva il comico Piero Chiambretti. Ci riferiamo alla prossima estate, che, finalmente, ci vedrà un po’ meno limitati e attanagliati dalle preoccupazioni degli ultimi 24 mesi. Sempre comunque sul pezzo, per non ricadere nuovamente nell’emergenza. Tornando a noi, però andremo a dare un’occhiata al colore che regnerà sovrano nella moda femminile. Dopo aver visto quali saranno i costumi da bagno più gettonati dei prossimi mesi.

In attesa dei divi ecco comparire il rosa

Qualcuno l’ha già ribattezzato “Pink Power”, visto che gli esperti puntano sul rosa come colore dell’estate. Un ritorno di fiamma o uno sguardo innovativo? La risposta sta nella moda stessa, che sa ripescare nel passato e lanciarsi assieme nel futuro. Sta di fatto che in attesa che le influencer si inoltrino nell’impresa di promuoverlo sui social, il rosa è in rampa di lancio. Rosa shocking da solo, unico colore da indossare dagli occhiali alle scarpe. Oppure rosa meno vistoso, più morbido e tenue per abbinarsi meglio ai colori vicini, come il rosso. C’è chi punta forte anche sul rosa con colori opposti ma che si attraggono e fanno tendenza come l’azzurro e il verde. Aspettiamoci davvero di tutto. Magari con l’intervento di qualche icona maschile della moda.

Rullo di tamburi per il colore che a sorpresa dominerà l’estate dall’abbigliamento agli accessori per un look giovanile e alternativo

Forse non molti dei nostri Lettori sapranno che deriva dalla Francia, e più precisamente dalla Corte di re Luigi XV, l’abitudine di indossare il colore rosa. Siamo in pieno ‘700 e sta dominando nell’arte quel famosissimo rococò, che ancora oggi piace e ha tantissimi estimatori. Sembra, stando alle cronache e ai pettegolezzi dell’epoca che sia stata la famosissima Madame de Pompadour a indossare con frequenza capi rosa alla moda. Una specie di influencer antesignana, dato che la favorita del re era uno dei personaggi più in vista non solo della Corte francese ma di tutta l’Europa. Consideriamo che allora, il rosa veniva comunque indossato anche dai maschietti.

Non solo per donne

Fu solo nei recenti anni ’80 che l’onda commerciale e il marketing imposero il rosa come colore caratteristico delle femminucce. Così come il blu, o azzurro, divenne rappresentante dei maschietti. Rullo di tamburi per il colore che potrebbe dominare le spiagge e i lidi dell’estate, con un tocco di rosa che potrebbe però riguardare anche gli uomini, avvolti in affascinanti polo e camicie di questo colore.

