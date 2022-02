A nostra insaputa, a volte nelle nostre case si nascondono dei veri e propri tesori. Oggetti che un tempo erano di uso quotidiano e di poco valore vengono impreziositi dal passare degli anni e oggi possono valere una fortuna. Tutti sappiamo che oggi gli oggetti vintage vanno di moda, dai mobili ai vestiti ai soprammobili. Gli antiquari sono sempre alla ricerca di un affare e se abbiamo a disposizione un pezzo storico potremmo ricavarci un bel gruzzoletto. Negli ultimi anni c’è un particolare tipo di oggetti che sta facendo impazzire i collezionisti di tutto il Mondo. Sono oggetti che alcuni potrebbero considerare un po’ inquietanti, ma che una volta erano molto diffusi. Vediamo di cosa si tratta e quanto possono valere oggi.

Le vecchie statuine di legno che oggi valgono un capitale

Ma di quali oggetti stiamo parlando? Si tratta dei manichini per artisti. Sicuramente ne avremo visti alcuni in vendita nei negozi specializzati in materiali artistici. Sono dei manichini snodabili in legno che i disegnatori utilizzano per riprodurre in maniera realistica i movimenti del corpo umano. Ebbene, questi manichini non sono certamente un’invenzione moderna. Prima dell’arrivo della fotografia erano diffusissimi in Italia e all’estero. I collezionisti di oggetti di antiquariato oggi stanno impazzendo per questi manichini e arrivano a pagare cifre esorbitanti per i pezzi meglio conservati.

Rovistiamo in soffitta perché questi oggetti una volta molto diffusi ora valgono migliaia di euro

I manichini per artisti in legno erano uno strumento essenziale per disegnatori e pittori, ma anche per chi si dedicava all’arte come hobby. Ce ne sono a migliaia nelle soffitte e nelle cantine di tutta Italia. Dovremmo controllare bene negli scatoloni, perché se ne troviamo un buon esemplare, può valere una fortuna.

Quelli che hanno più valore risalgono all’800

Rovistiamo in soffitta perché questi oggetti oggi possono valere moltissimi soldi per i collezionisti. Cercando online possiamo trovare alcuni manichini per artisti risalenti al diciannovesimo secolo in vendita per decine di migliaia di euro. Una cifra esorbitante, ma i veri appassionati sono disposti a pagarla. Anche se non abbiamo a casa un pezzo così fortunato, comunque i manichini che risalgono ad almeno 70 o 80 anni fa possono farci guadagnare un bel gruzzoletto.

Come sapere quanto vale il nostro pezzo

La regola è semplice: più il manichino è vecchio, più ha valore. Se ne troviamo uno ottocentesco, teniamocelo stretto e chiediamo a un antiquario di farci una valutazione, perché potremmo avere sottomano un vero tesoro.

