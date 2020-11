Rotta al rialzo una trend line di lungo periodo per Alfio Bardolla, che continua a essere un titolo sul quale scommettere di lungo periodo. Torniamo a scrivere di questa società, perchè riteniamo che possa essere uno dei titoli che potrebbe avere ottime possibilità sia nel breve che nel medio lungo termine Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 novembre a 1,47, in ribasso dell’1,01% rispetto alla giornata precedente.

Alfio Bardolla Training Group (MIL:ABTG) è stato quotato all’AIM nell’anno 2017 al prezzo di 3,96 e dopo aver raggiunto un massimo nello stesso anno a 10,15, ha iniziato una discesa fino al minimo toccato nel corso del 2020 a 0,834. Questo livello potrebbe rimanere come il bottom dei prossimi anni e aver rappresentato un livello di ripartenza duratura.

Di recente i dati di bilancio hanno mostrato un EBIDTA in aumento del 267% e si prevede che gli utili continueranno a crescere dell’89,45% all’anno. Le ultime raccomandazioni degli analisti hanno definito un prezzo obiettivo in area 3,10 ma il modello del discounted cash flow da noi utilizzato, calcola un prezzo di fair value superiore ai 4,74 per azione.

La società capitalizza circa 7,5 milioni e gli scambi sono molto rarefatti, basti pensare che il 23 novembre sono state scambiate solo 4.550 azioni. Il prezzo quindi potrebbe essere soggetto a forti oscillazioni e chi intende investire in questa società deve far attenzione a fissare il prezzo di acquisto per evitare forti oscillazioni e alta volatilità e dovrebbe avere un approccio di lungo periodo.

Sicuramente non è un titolo da trading, ma chi compra queste azioni deve farlo perchè vuole scommettere sul valore inespresso dai prezzi attuali. Il nostro giudizio è comprare e mantenere con stop loss a 1,34. Il titolo potrebbe tornare ai 10,15 toccati nel 2017? Non sappiamo, ma abbiamo una elevata probabilità che ai livelli attuali, i prezzi non rispondano ai fondamentali e alle potenzialità di questa società. In una diversificazione di portafoglio, comprare qualche azione della Alfio Bardolla non sarebbe una cattiva idea, anzi. Il tempo poi darà il suo responso.

Si procederà per step.