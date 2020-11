Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Invitare amici a cena è una gioia e un piacere ma, molto spesso, non sappiamo cosa servire in queste occasioni sociali. Perchè allora non provare il rotolo di salmone e robiola, un perfetto antipasto ideale per stupire gli ospiti. Ecco un piatto che porta in tavola uno dei pesci più ricchi di omega tre e un formaggio spalmabile che fa subito casa.

Semplicissimo da fare, si prepara in largo anticipo e può essere conservato in frigo per una giornata intera.

Vediamo come realizzare il rotolo di salmone e robiola.

Ingredienti

400 gr di carpaccio di salmone;

200 gr di robiola o formaggio spalmabile;

150 gr di mascarpone;

1 cucchiaio di scorza di limone;

erbe aromatiche varie (basilico, erba cipollina, maggiorana, timo);

limone;

olio d’oliva;

sale;

pepe;

40 gr di granella di pistacchi.

Rotolo di salmone e robiola, un perfetto antipasto

Per prima cosa bisogna condire bene il ripieno del nostro rotolo. In una ciotola capiente, mescolare i formaggi con le erbe aromatiche scelte per condire il formaggio. Aggiungere l’olio, la scorza di limone, l’olio, il sale e il pepe. Mescolare bene e mettere in frigo a riposare per una mezz’ora circa.

Prendere il salmone dal frigo e, sopra della carta da forno, fargli assumere la forma di un rettangolo, sovrapponendo le fette in modo che aderiscano bene tra di loro.

Riprendere il formaggio dal frigo e, con l’aiuto di una spatola, spalmare il composto sul salmone, stando bene attenti a formare uno strato spesso circa uno o due cm.

Con l’aiuto della carta da forno, arrotolare il salmone in un cilindro e stringerlo bene per formare il nostro rotolo di salmone.

Chiudere le estremità della carta da forno e mettere il rotolo in frigo per circa un’oretta.

Quando sarà passata l’ora, aprire il rotolo di carta da forno e passare sul salmone la granella di pistacchi.

Tagliare a fettine sottili e servire in un piatto di portata.

Il nostro rotolo di salmone e robiola è dunque pronto per essere servito.