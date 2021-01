Le mele da sempre sono usate nelle ricette più svariate, passando dai primi piatti al dolce. In particolare questa è una ricetta del rotolo di mele con ingrediente segreto che lascia tutti stupiti per il sapore unico e gradevole, è antica. Una ricetta tramandata da generazione in generazione. Il suo profumo e il suo sapore sono rimasti invariati nel tempo. L’ingrediente che molti non si aspettano di trovare in una ricetta di un dolce è il pane tostato sbriciolato. Ed è questo l’ingrediente segreto che rende questo dolce unico.

Ingredienti per circa 10 persone

Ecco la ricetta tramandata da generazione in generazioni con ingredienti genuini. Gli ingredienti sono all’incirca per dieci persone:

a) 350 gr di farina setacciata;

b) 20 gr di burro fuso (nella pasta);

c) 90 gr di burro;

d) un uovo;

e) 800 gr di mele tagliate a fettine sottili;

f) circa 1/8 litro di acqua tiepida;

g) 100 gr di pane tostato;

h) 60 gr di zucchero;

i) una spolverata di cannella;

j) 50 gr di uvetta di Smirne;

k) 30 gr di mandorle sbriciolate;

l) 2 cl di rhum;

m) 3 grammi di sale;

n) 3 gocce di limone o aceto;

o) zucchero a velo.

La preparazione è semplice, ma bisogna eseguire vari passaggi. Il tempo di cottura è di 30 minuti.

Rotolo di mele con ingrediente segreto che lascia tutti stupiti per il sapore unico e gradevole

Preparare la pasta del rotolo con la farina setacciata, l’uovo sbattuto, il sale, il burro fuso, l’aceto o limone e l’acqua tiepida. Lavorare la pasta finché non diventi elastica, formare una palla e metterla a riposo coperta per circa trenta minuti. Trascorso il tempo, stendere la pasta con una matterello facendola diventare una sfoglia sottile. Appoggiare la pasta stesa su un telo infarinato. Se i bordi della pasta sono spessi, eliminarli tagliandoli con le forbici.

Spennellare con il burro fuso la superficie della pasta, disporre sopra le fettine di mele, il pane sbriciolato, lo zucchero, la spolverata di cannella, l’uvetta, le mandorle sbriciolate. Infine, annaffiare il tutto con il rhum. Sollevare le estremità della pasta e arrotolarla su sé stessa, in modo da chiudere all’interno la guarnizione.

Appoggiare il rotolo sulla placca del forno imburrata o coperta da carta da forno, coprire con il restante burro fuso e cuocere in forno a 180 gradi. Più volte cospargerlo con il burro fuso, che lo rende dorato e non asciuga la pasta.

Cuocere per circa trenta minuti, poi, far raffreddare e spolverare con zucchero a velo.

Questa la ricetta di un rotolo di mele con ingrediente segreto che lascia tutti stupiti per il sapore unico e gradevole. Si può consumare sia freddo che caldo. Se servito freddo è ottimo accompagnato con una crema delicata tipo chantilly.