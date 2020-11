Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La realizzazione di questo dolce non porta via molto tempo e assicuriamo che mangiarlo è una vera goduria.

All’interno c’è una morbida crema alla nocciola che si alterna con il gusto del caffè amaro.

Ecco il rotolo al caffè delizioso e semplice da realizzare

Ingredienti per 12 persone

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

a) 5 tuorli;

b) 4 albumi;

c) 100 g. di farina 00;

d) 100 g. di zucchero;

e) 1 pizzico di sale.

Per la bagna al cappuccino

a) 1 cucchiaio di caffè solubile;

b) 100 ml di latte;

e) 1 cucchiaio di zucchero.

Per la farcitura

a) 100 ml di panna fa montare;

b) 250 g. di mascarpone;

c) aroma vaniglia;

d) 70 g. di zucchero a velo;

e) cioccolato bianco q. b.

Per la rifinitura

1 cucchiaio di cacao.

Preparazione della pasta

Mettere in una ciotola gli albumi, 60 g. di zucchero, un pizzico di sale e montare a neve.

Versare, in un’altra ciotola i tuorli, la scorza grattugiata di un limone e lo zucchero restante. Sbattere il tutto fino a quando non si forma una leggera spuma.

Unire i due composti, poco per volta, aiutandosi con una spatola e versare la farina setacciata, facendola incorporare.

Versare il tutto in una teglia per dolci di cm 30 per 40, dopo averla foderata di carta da forno.

Mettere nel forno preriscaldato a 230 gradi, per una decina di minuti.

Aiutandosi con la carta da forno, arrotolare il biscotto e una volta intiepidito, avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciare raffreddare.

Nel frattempo intiepidire il latte sul fuoco e versarci lo zucchero e il caffè.

Con le fruste unire il mascarpone con lo zucchero a velo e l’aroma di vaniglia.

Montare la panna e con l’aiuto di una spatola, inserirla nel mascarpone e girare i composti unendoli.

Bagnare poi il rotolo con la bagna al cappuccino.

Stendere la crema al mascarpone su tutta la superficie del rotolo, ricordando di lasciarne un po’ per la decorazione.

Versare del cioccolato bianco grattugiato e arrotolare.

Spalmare il rotolo con la crema rimasta e spolverizzare con il cacao.

Mettere la crema rimasta in una siringa per dolci e decorare il rotolo.

Il rotolo al caffè delizioso e semplice da realizzare, va tenuto in frigo e prima di servirlo, lasciarlo a temperatura ambiente per una quindicina di minuti.